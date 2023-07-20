Kolas不忍了！怒告同黨陳瑩「帶頭殘殺」　嗆：攻聖母峰會有山難

▲前行政院發言人Kolas Yotaka。（圖／記者林敬旻攝）



記者詹宜庭／台北報導

前總統府發言人谷辣斯（Kolas Yotaka）遭爆去年與已婚李姓隨扈不倫戀後，與國民黨立委王鴻薇、傅崐萁雙雙開戰，批對方施壓要正宮開記者會並誹謗她破壞別人家庭。Kolas今日再度發文，指控同黨籍立委陳瑩帶頭殘殺，計畫性地鼓勵原告，扭曲對話脈絡、餵稿週刊，已提告陳瑩公然誹謗與損害賠償，更嗆「攻」聖母峰要裝備齊全，否則雪崩會有山難。

谷辣斯今日在臉書發文指控，對於「鏡週刊」不倫的爆料，同黨立委陳瑩也是誹謗者，作為政治人物，她可以預期在野黨為求選票見獵心喜，但同黨陳瑩卻帶頭殘殺，計畫性地鼓勵原告，扭曲對話脈絡，餵稿鏡週刊，令她不寒而慄。

谷辣斯表示，透過週刊內可靠消息來源證實，的確是由陳瑩將違法取得的資料經管道交給週刊高層，並指派給政治組記者撰寫。她說，她從未爭取參選2024立委，多年來也從不想與陳瑩為敵，但根據親友與支持者轉述，陳瑩對她諸多莫名其妙的攻擊從未停止，例如散布不實又不堪的男女關係謠言。巧合的是，週刊爆料日期為2023年6月28日，就是民進黨宣布徵召陳瑩參選2024立委的同一天，根據所有看不下去的「知情人士」向她通報，確認陳瑩早就有計畫爆料。

谷辣斯整理出幾個重點時間序，她指出，週刊在6月28日爆料，但身為陳瑩「父親義子」的民進黨桃園市議員林志強，早在5月就與桃園市政府原民局同仁、原住民選民聚餐時，大辣辣預告，前局長與隨扈戀情近期就會爆出等。

谷辣斯接著說，6月24日，陳瑩明知週刊爆料在即，也預知李的職務可能因爆料而被調整，仍前往李先生服務處所「月眉派出所」，不顧員警提醒，以借用廁所為名，直奔所長寢室門口，猛烈敲門驚醒李所長，並要求李所長在月眉地區為其拉票，還稱「月眉這裡交給你了！」

谷辣斯透露，6月28日一早，當週刊爆料後，陳瑩的助理群立即傳送新聞連結給她在縣長選舉期間的競選幹部，並意有所指稱「怎麼會這樣？」當所有被牽涉其中的人都震驚不已，輿論一面倒時，陳瑩再傳送一封長訊息給李先生擔任牧師的母親，並在訊息內容內對她進行殘忍的人身攻擊，週刊爆料後，李母也向身邊親友親口證實陳瑩參與其中。

谷辣斯說，7月13日，林志強在花蓮玉里鎮民代表住處向選民說，「總統你們選誰我不管，但立委投陳瑩」，其他幹部還說「不要對Kolas太認真」。

「我從未想過我與李先生一度有過的私人對話會被公開，每一組對話，都有其背景，有玩笑、有真心、有關切，但從未踰矩。」谷辣斯強調，陳瑩等人操弄原告的猜忌與憤怒，滲透李先生的手機，違法匯出對話紀錄，156頁的對話大多講工作，且多為李先生的獨白，卻被陳瑩及週刊去頭去尾「鹹濕」詮釋，她的隱私成為財團賺錢的商品與政客的競選文宣。

谷辣斯痛批，選舉泯滅人性，她已提告陳瑩公然誹謗、損害賠償，狠嗆「想『攻』聖母峰，要裝備齊全，因為一但雪崩就會有山難。」

對於谷辣斯指控陳瑩餵稿且未查證，鏡週刊發布三點聲明回應：第一，出刊前皆遵守新聞處理原則，多次向Kolas查證，她的說詞前後不一，還更改講法，過程皆有錄音為證。第二，Kolas不倫報導於6月28日出刊，此後鏡週刊未與Kolas有任何聯繫，更無「週刊內可靠消息來源證實」云云。第三，Kolas連日指控鏡週刊是不查證的惡意爆料，均與事實不符。鏡週刊將保留對Kolas的法律追訴權。