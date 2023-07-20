16歲少年車手領500萬　遭「假刑警」擄走丟包！4嫌黑吃黑被逮

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名16歲少年日前在岡山突遭「假刑警」當街押上車，隨後被載到台中和平山區丟包，初步了解，黃姓少年是詐騙集團車手，當天提領詐欺贓款後即遭擄走，身上現金高達500萬。經警方多日追查，確認是詐騙集團「黑吃黑」，並在新北、澎湖等地，將4名嫌犯逮捕到案，至於涉案情節及作案分工尚待進一步釐清。

▲高雄16歲少年遭「假刑警」擄走！丟包台中山區。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼黃姓少年提領500萬贓款後，隨即遭「假刑警」擄走丟包台中山區。（圖／記者賴文萱翻攝）

7月11日13時50分許，岡山區壽天路上發生假刑警當街押人上車，初步調查，遭押上車的16歲黃姓少年，其實是提領詐欺贓款的詐欺車手；在案發前半個小時，他剛向被害人收取詐欺贓款。

黃姓少年換裝後，準備叫車離開時，突然出現一輛車擋住去路，隨後假冒刑警的25歲蒙姓犯嫌、20歲鄭姓犯嫌、23歲張姓犯嫌及23歲陳姓犯嫌等人下車，直接將黃姓少年押解上車。黃男被擄走時，身上現金高達500萬元。

▲▼警方追查，終於逮到4名嫌犯。（圖／記者賴文萱翻攝）

岡山分局獲報後，隨即會同刑警大隊偵7隊、海巡署金馬澎分署第七岸巡隊及台中市和平分局共同偵辦；經過多日的循線查緝，終於在新北市樹林區緝獲蒙嫌到案，並扣得新台幣10萬餘元的贓款、手機等物。

另外警方循線得知陳嫌等3人逃往澎湖，在多日的埋伏查緝後，在澎湖某處的網咖內起獲陳嫌等3人，至於涉案情節及作案分工尚待進一步釐清當中。

▲警方扣得10萬元贓款及手機等物。（圖／記者賴文萱翻攝）