　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

16歲少年車手領500萬　遭「假刑警」擄走丟包！4嫌黑吃黑被逮

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名16歲少年日前在岡山突遭「假刑警」當街押上車，隨後被載到台中和平山區丟包，初步了解，黃姓少年是詐騙集團車手，當天提領詐欺贓款後即遭擄走，身上現金高達500萬。經警方多日追查，確認是詐騙集團「黑吃黑」，並在新北、澎湖等地，將4名嫌犯逮捕到案，至於涉案情節及作案分工尚待進一步釐清。

▲▼高雄16歲少年遭「假刑警」擄走！丟包台中山區，4嫌遭逮犯案原因曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄16歲少年遭「假刑警」擄走！丟包台中山區。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄16歲少年遭「假刑警」擄走！丟包台中山區，4嫌遭逮犯案原因曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼黃姓少年提領500萬贓款後，隨即遭「假刑警」擄走丟包台中山區。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄16歲少年遭「假刑警」擄走！丟包台中山區，4嫌遭逮犯案原因曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

7月11日13時50分許，岡山區壽天路上發生假刑警當街押人上車，初步調查，遭押上車的16歲黃姓少年，其實是提領詐欺贓款的詐欺車手；在案發前半個小時，他剛向被害人收取詐欺贓款。

黃姓少年換裝後，準備叫車離開時，突然出現一輛車擋住去路，隨後假冒刑警的25歲蒙姓犯嫌、20歲鄭姓犯嫌、23歲張姓犯嫌及23歲陳姓犯嫌等人下車，直接將黃姓少年押解上車。黃男被擄走時，身上現金高達500萬元。

▲▼高雄16歲少年遭「假刑警」擄走！丟包台中山區，4嫌遭逮犯案原因曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼警方追查，終於逮到4名嫌犯。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄16歲少年遭「假刑警」擄走！丟包台中山區，4嫌遭逮犯案原因曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

岡山分局獲報後，隨即會同刑警大隊偵7隊、海巡署金馬澎分署第七岸巡隊及台中市和平分局共同偵辦；經過多日的循線查緝，終於在新北市樹林區緝獲蒙嫌到案，並扣得新台幣10萬餘元的贓款、手機等物。

另外警方循線得知陳嫌等3人逃往澎湖，在多日的埋伏查緝後，在澎湖某處的網咖內起獲陳嫌等3人，至於涉案情節及作案分工尚待進一步釐清當中。

▲▼高雄16歲少年遭「假刑警」擄走！丟包台中山區，4嫌遭逮犯案原因曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲警方扣得10萬元贓款及手機等物。（圖／記者賴文萱翻攝）

ET快訊
黃子佼道歉文「下面一排加油」！　他批：無法原諒
國中教師吸安毒！　大馬路上呼呼大睡被逮
直播一半脫衣！陸正妹上空賣「玉兔波波胸」　超慘下場曝
「陰莖魚」大量出沒！　一條條躺在阿根廷海岸
黃子佼「包尿布、插尿管」留後遺症！　泌尿醫分析可能問題
「日本最美童星」長大了！　19歲慶生照驚呆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

長髮妹失戀大哭想衝去求復合　女警跪地當「心事垃圾桶」點醒她

美福倉儲大火燒3天！爭鮮2.2億貨品全毀　國泰全理賠再求償勝訴

控小三登門嗆「不被愛的才是第三者」　正宮1原因輸了

高雄驚爆國中教師吸毒！大馬路上呼呼大睡　教育局出重手

彰化塑料回收廠大火真相出爐　神明遶境...他放煙火釀災下場曝

台中嬤跌跤滿臉血　進超商購物嚇壞大家！警載她找到家

28歲新婚妻遭撞亡…夫重返傷心地為行人發聲！百萬網紅現身力挺

快訊／死亡筆記本發威？　宜縣府貪汙案「2人遭羈押禁見」

可疑！時髦少年詢問村民住處　鄉民代表尾隨報警逮詐欺車手　

賓士違停掛「議員停車證」　天母男檢舉狂酸：先做不自殺聲明

偉晉「虧邱鋒澤被戴綠帽」遭炎上　直播「爆氣連珠炮」：瞎了是不是？

300萬名車卡別墅區出入口！　害24車受困3天...翻臉原因曝

原住民友齊聚玩交換禮物　出現「高級禮包」全場歡呼

高雄貨車囂張逼車闖紅燈　飆罵騎士「蕭查某」被罰鍰

楊洋撲吻王楚然「激情開水龍頭（？）」　終於復合..「背後抱親嘴」超會撩

陳奕迅《你的背包》大紅「懷疑自己品味」　清唱《想哭》KEY太高...爽喊：但我唱到了！

俊昊潤娥水中「聊一句親一下」＞／／／＜　赴泰國「台灣冰淇淋」也入鏡

逛街囉！盛夏暑假出門玩耍　「幫拿包」是暖男or馬子狗？

救護車鳴笛趕救人！24歲女騎士不禮讓被狠撞　現場慘況曝

Rinnai林內2023全系列「三新」有感 高品質、高顏值創造美好幸福哲學

長髮妹失戀大哭想衝去求復合　女警跪地當「心事垃圾桶」點醒她

美福倉儲大火燒3天！爭鮮2.2億貨品全毀　國泰全理賠再求償勝訴

控小三登門嗆「不被愛的才是第三者」　正宮1原因輸了

高雄驚爆國中教師吸毒！大馬路上呼呼大睡　教育局出重手

彰化塑料回收廠大火真相出爐　神明遶境...他放煙火釀災下場曝

台中嬤跌跤滿臉血　進超商購物嚇壞大家！警載她找到家

28歲新婚妻遭撞亡…夫重返傷心地為行人發聲！百萬網紅現身力挺

快訊／死亡筆記本發威？　宜縣府貪汙案「2人遭羈押禁見」

可疑！時髦少年詢問村民住處　鄉民代表尾隨報警逮詐欺車手　

賓士違停掛「議員停車證」　天母男檢舉狂酸：先做不自殺聲明

桃園復興區119線凌晨大量落石　市府緊急封路2小時搶通

長髮妹失戀大哭想衝去求復合　女警跪地當「心事垃圾桶」點醒她

公婆捨不得開冷氣！兒吼「冰櫃1天5000元貴死」　萬人看呆：很敢講

美福倉儲大火燒3天！爭鮮2.2億貨品全毀　國泰全理賠再求償勝訴

做負責任的登山人！Youth Camp屏風山3天2夜　實踐無痕山林

人妻斑馬線遭撞死！民團怒吼「改革駕訓制度」　交長：虛心接受

3代蜘蛛人都演過「BL之戀」　湯姆霍蘭德《擁擠的房間》激情戲引爆討論

超閃！《魷魚》鄭好娟頒獎講錯話　「交往8年」男友台下反應超甜

饗 A Joy「0歲也收2000元」　他愣：第一次看到！一票力挺喊合理

「烏骨雞姐姐」五官模糊趴客廳　認真顧嬰兒融化媽：牠也是家人

自製樂高食物定格動畫　搭配動作音效超擬真！

社會熱門新聞

救護車鳴笛趕救人　騎士不禮讓相撞

國家級射箭教練性侵女選手　二審加重判刑

中彈員警二度回鍋　曾抱怨不適應

當自己救護車！小貨車「囂張逼車」闖紅燈

桃園1女遭亂刀砍死　兇嫌男被聲押

快訊／又爆共諜案！扯鈴教練涉吸收士官兵遭聲押

他「墜落山谷」失聯！　4天後找到已成冰冷遺體

即／新竹員警派出所內中彈身亡

人妻摩鐵避雨：他是同性戀！人夫怒告輸了

即／台南官田火燒車　2人活活燒死

即／夫妻「吸金39億」逃亡泰國21年法院又放了

即／桃園中壢命案！女「身中數刀」倒床上慘死

拒繳未禮讓行人等罰單　存款被扣抵

超跑將軍涉「家暴性侵」單親媽　可怕緊追畫面曝光

更多熱門

相關新聞

東警破情侶檔詐騙集團

東警破情侶檔詐騙集團

台東縣警察局刑事警察大隊在台東、花蓮等地，查獲7名自願性人頭帳戶、4名收簿手及收簿主謀謝女與張男情侶檔，被害人依詐欺集團指示，將金額高達新台幣2,000萬元匯入詐欺集團之人頭帳戶，全案依詐欺罪、洗錢防制法移請台東地檢署偵辦，主嫌謝女已遭法院裁定羈押。

22歲男淪車手　遇警盤查全身發抖被逮

22歲男淪車手　遇警盤查全身發抖被逮

又見求職詐騙！主嫌伯朗大道旅遊被逮

又見求職詐騙！主嫌伯朗大道旅遊被逮

女求職遭囚禁　詐團自稱「吃素做善事」

女求職遭囚禁　詐團自稱「吃素做善事」

以為飛國外代購精品！後備憲兵被騙淪柬國豬仔

以為飛國外代購精品！後備憲兵被騙淪柬國豬仔

關鍵字：

假刑警詐欺集團車手，影音

讀者迴響

熱門新聞

黃子佼自殘「孟耿如蠻力破門」　他甦醒痛哭：為什麼要救我

黃子佼點名爆料13藝人！「做個交代才能放下」首吐原因

黃子佼「包裹數歸零」慘況曝！

正妹物理治療師曝光！鄉民推爆：忘掉王小姐

黃子佼2萬字聲明　網友整理「110字懶人包」

快訊／Faye詹雯婷突出意外急送醫！　「重摔傷勢曝光」暫停所有工作

還有人睡覺不開冷氣？內行曝省錢妙招：超涼

呂捷遭嗆害人家庭失和！親發文道歉了

復合67天被甩？「輔大陳若儀」133字求助　

黃子佼1.2億豪宅扛房貸！陷0收入喊退出演藝圈

快訊／黃子佼沉寂1個月首發文！

「妹子退房拿光備品」被嫌丟臉！房務曝真心話

黃子佼「包尿布」身體留2後遺症

黃子佼道歉有望復出？張小燕27字回應

Melody爆奪前夫3上億房產！遭提告「離婚協議無效」

更多

最夯影音

更多
偉晉「虧邱鋒澤被戴綠帽」遭炎上　直播「爆氣連珠炮」：瞎了是不是？

偉晉「虧邱鋒澤被戴綠帽」遭炎上　直播「爆氣連珠炮」：瞎了是不是？
300萬名車卡別墅區出入口！　害24車受困3天...翻臉原因曝

300萬名車卡別墅區出入口！　害24車受困3天...翻臉原因曝

原住民友齊聚玩交換禮物　出現「高級禮包」全場歡呼

原住民友齊聚玩交換禮物　出現「高級禮包」全場歡呼

高雄貨車囂張逼車闖紅燈　飆罵騎士「蕭查某」被罰鍰

高雄貨車囂張逼車闖紅燈　飆罵騎士「蕭查某」被罰鍰

楊洋撲吻王楚然「激情開水龍頭（？）」　終於復合..「背後抱親嘴」超會撩

楊洋撲吻王楚然「激情開水龍頭（？）」　終於復合..「背後抱親嘴」超會撩

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面