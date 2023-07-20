冠軍釀酒師買特別股5%固定收益入袋　靠1條款再賺20%

▲陳雨德退休後，青睞固定收益的特別股，但也叮囑，要選對公司。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

「買特別股要的就是固定收益，但別因為只看穩定殖利率就下手買入，公司基本面仍相當重要。」冠軍啤酒釀酒師陳雨德表示，選對公司基本面良好的特別股，若能與普通股進行一比一轉換，還能期待價格上漲空間。

近3年因為疫情、戰爭、升息影響，全球股市多空交替大幅震盪，但對早早退休的冠軍啤酒釀酒師陳雨德來說，卻一點影響都沒有。他表示，退休後資產不能再受到不確定、高波動性影響，3年前留意到特別股，並且持續買入，每年都穩定提供5%股利殖利率。還有檔特別股，因為能與普通股進行一比一轉換的條款，進一步讓股價連動，讓他賺到20%的價差。

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陳雨德表示，會開始留意到特別股，是因為自己一直在尋找不波動的固定收益商品，後來有看到市面上特別股的書籍，一次開車時，又恰巧遇到作者上廣播節目，還特意用手機錄下節目內容，反覆聆聽。

陳雨德解釋，特別股具有債券性質，因為與普通股不連動，所以每天股價都像「死亡的心電圖」一樣、只有一條線，正符合自己需要的不波動。他開始篩選殖利率接近5%、且連續10年都有獲利的公司，最後他購入台新金、聯邦銀及光隆紡織特別股。

陳雨德表示，即使特別股股價不與普通股連動，但挑選時也要找發展有前景的公司，有些金控的負面消息居多，又經常處分資產，就不會是他選擇的標的。

他特別提到光隆紡織，發行特別股時有項條款載明能與普通股進行1比1轉換，這代表未來的轉手賣出更容易，且光隆紡織製作的是科技、機能型布料，陳雨德認為是未來發展趨勢，即使不是金融股，他也大膽買入。

光隆紡織今年以來因為業績大好，股價成長超過20%，也帶動特別股股價上漲。他特別提醒，買特別股還是要看公司基本面，這樣除了領息之外，還多一層價格上漲空間。

陳雨德投資小檔案

出生：1975年

現職：家庭主夫、視障陪跑員、啤酒釀酒師

學歷：中原大學工業工程系

經歷：電子業工程師、印刷廠總經理兼合夥人、著有《非喝不可：自釀冠軍的精釀啤酒地圖》《一群傻瓜繞台灣：盲人環台為公益而跑感動記錄》

婚姻：已婚，育有一子一女

投資心法：

購買不動產，慎選長期租客，租金再轉入固定收益商品

投資特別股，篩選條件包括5%殖利率、連續10年都有獲利或配發股利，且不常辦理現金增資者，以金融股為主