年輕男病逝！護理師溫暖舉動「跟你學的」　醫哭喊貼心

▲陳志金畫了病人離開後戴上廚師帽的照片，只見對方躺在病床上，面容十分安詳。（圖／翻攝陳志金臉書）



記者陳俊宏／綜合報導

ICU醫生陳志金分享一名年輕患者病逝，護理師知道病人是餐廳廚工，就去借了廚師帽讓他戴上，幫他和爸爸、媽媽拍照，讓陳忍不住落淚直呼，「妳們怎麼這麼貼心啊」！護理師則說「跟你學的啊」。陳也畫了病人戴著廚師帽的照片，獲得超過1.6萬人按讚。

陳志金19日在臉書表示，這位病人雖然年輕，經過手術仍然是腦幹衰竭；病人住在鄉下的年邁父母說「我們決定不要讓他再辛苦了」，很困難做出這個決定。

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陳志金指出，「好，我們就讓他順其自然，不再讓他辛苦，待會讓你們提早進來陪陪他。離開的時間是他自己決定的，有時候幾個小時，有時候1、2天也不一定…」

護理師查房時跟陳志金說，「爸媽很擔心他在晚上離開，他們半夜要載回老家比較不方便。」陳回，「嗯…那我們就告訴他爸媽的想法。」

陳志金提到，後來專科護理師向他招手，「我走過去床邊，拉開簾子，看到心跳一直線，媽媽緊緊握著他的手在哭泣。我靠過去，輕拍媽媽的肩膀。」

▼有網友用陳志金的手稿，請AI重繪病人。（圖／翻攝陳志金臉書）



陳志金聽到患者媽媽說「午時」，當下心中有點疑惑，後來對方又說「他是午時出生的，現在也是午時離開。」陳安慰對方，「嗯，是他自己選的時間，他很貼心，知道回家的路途遙遠，沒有選在晚上。來，妳坐著陪他說話，等其他家人都到了，我們再幫他把管子拔掉，整理一下。」

陳志金表示，後來護理師跟他說，「中午我們去餐廳要了一頂廚師帽，幫他戴上，幫爸爸媽媽和他一起合照。我沒想到餐廳一口就答應了！而且是全新的喔！」

「嘩！太令人感動了！」陳志金當下眼眶泛著淚水，心情有點激動，他提到，病人是一位餐廳的廚工，護理師們這樣的安排，真的太貼心了！他心想住在鄉下的爸媽，可能都沒見過長年在外打拚的兒子，戴上廚師帽的樣子。

陳志金指出，「我腦中浮現的，就像是警察最後著上制服，眾人向他敬禮道別的畫面，讓家人可以好好道別，也幫他們留下最後的紀念，我們的同事真的太棒了。」

▼陳志金說，「死亡是我們ICU的日常，但是我們並沒有因此而冷漠。」（示意圖／記者姜國輝攝）



陳志金接著說，「你們怎麼這麼貼心啊」，見護理師有點驕傲說「跟你學的啊」。他提到，「我的眼淚就止不住滑下了！這次的安排倒是我沒有想到的，護理師們能夠在我沒有交待的時候，也主動完成這些安排，不僅耽擱自己的午餐時間，還硬著頭皮去向餐廳『借』，心甘情願、自動自發為病人和家屬做這些事！我的眼淚是為我們的共同理念、醫療價值而流的。」

陳志金寫道，「死亡是我們ICU的日常，但是我們並沒有因此而冷漠，面對無法救治的病人，我們還可以救家屬。無論在什麼位置，我們都可以選擇當一個更有溫度的人，這是我們ICU共同的理念。」他也畫了病人離開後戴上廚師帽的照片，只見對方躺在病床上，面容十分安詳。

有網友則用AI製圖，「謝謝陳醫師分享這篇溫暖的圖文，護理師們真的非常有心，也是我們醫院學習的榜樣。我用您的手稿請AI重繪，並依照醫師文字的描敘，希望能揣摩保留當下的溫暖，也祝福他的家屬們。」