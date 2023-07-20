共話山河美　兩岸青少年詩詞大會圓滿落幕

記者趙禕/上海報導

「詩是有聲畫、畫是無聲詩，詩中的山河之美、畫中的山河之美，實際上是同屬於並獨屬於兩岸中華兒女的一份非常浪漫、珍貴的財富。」華東師範大學中文系教授方笑一的點睛之句，為2023年「山河美．兩岸青少年詩詞大會」活動道出了精辟的註解。

▲本次活動命題專家兼評委華東師範大學中文系教授方笑一。（圖／記者趙禕攝）

經過一個多月的激烈競爭，首屆「兩岸青少年詩詞大會」活動在7月19日圓滿結束，48位兩岸中小學生在10000名參賽者中脫穎而出，分別獲得一、二、三等獎。

這項以「山河美」為主題，旨在以優美詩詞抒發兩岸文脈相承、血脈相連真摯情感的「山河美—兩岸青少年詩詞大會」比賽，是由上海市教委、上海市台辦和虹口區政府共同指導上海教育電視台聯合虹口區台辦舉辦。從今年6月2日啟動以來，有將近1萬名學生通過詩詞和書法比賽參與，其中1000多幅書畫作品由來自台灣的學生提交參賽，盛況空前，最終有21名學生獲得三等獎、16名學生獲得二等獎、11名學生獲得一等獎。

▲虹口區委常委鄭宏頒獎給獲得三等獎的學生。（圖／記者趙禕攝）

▼上海市台辦副主任陽禮華頒獎給獲得二等獎的學生。（圖／記者趙禕攝）

▼上海市教委副主任葉霖霖頒獎給獲得一等獎的學生。（圖／記者趙禕攝）

以「共品詩中山河美，兩岸文脈同傳承」長卷軸榮獲一等獎的上海市虹口區海南中學學生沈鈺鈞說，中華民族的優秀傳統文化是華夏兒女的共同財富；為了讓優秀文脈傳承生生不息，她想成為傳統文化的傳承者。

▲上海市虹口區海南中學學生沈鈺鈞感謝有機會在活動中展現自己。（圖／記者趙禕攝）

當天的頒獎典禮有聲有色、熱鬧非凡，除了有以兩岸徵集的書畫作品為題，由兩岸青少年代表同台競技的詩詞飛花令展演之外，兩岸學生演出團體還帶來各具特色的表演。包括上海虹口青少年活動中心仲盛舞蹈團的「二十四節氣」，展現了二月二龍抬頭、端午節划龍舟等時令節氣；台灣惠文領袖樂團的打擊樂表演「拍手歌」和「高山青」，表達創作者對寶島台灣和祖國大陸鄉情的深深眷念；上海青浦區青少年活動中心的舞蹈「筆墨華風」，以扇喻筆、舞台為紙，用舞蹈呈現書法意境與神韻之美；以及上海靜安區青少年活動中心的打擊樂「勇進」，以激昂的鼓聲展現力與美的完美結合，以氣勢磅礡的奮進精神振奮人心。

▲兩岸青少年代表同台競技詩詞飛花令展演。（圖／記者趙禕攝）

▼兩岸學生演出團體還帶來各具特色的表演。（圖／記者趙禕攝）

▼兩岸學生演出團體還帶來各具特色的表演。（圖／記者趙禕攝）

▼兩岸學生演出團體還帶來各具特色的表演。（圖／記者趙禕攝）

主辦方還特別邀請部份正在大陸進行「2023台灣單車天使公益圓夢之旅」單車騎行活動的小朋友參加，這些勇於挑戰自我的小勇士將在上海城市、蘇州園林、內蒙古草原和古長城騎行1000公里。為了獎勵他們磨練意志、開闊視野的信念與行動，上海市台辦副主任陽禮華和活動主辦方上海教育電視台台長孫向彤將沈鈺鈞的一等獎長卷軸作品贈送給他們，代表上海學生為兩岸單車天使們的壯舉打氣加油。幾位即將趕赴內蒙古騎行的小朋友也當場為大家吟誦白居易的詩「賦得古草原送別」。

▲上海市台辦副主任陽禮華和上海教育電視台台長孫向彤將一等獎長卷軸作品贈送給這些勇於挑戰自我的單車天使。（圖／記者趙禕攝）

▼即將趕赴內蒙古騎行的小朋友為大家吟誦白居易的「賦得古草原送別」詩作。（圖／記者趙禕攝）

本次活動的頒獎典禮在上海市復興高級中學舉行，上海市委常委陳通、上海市台辦主任鐘曉敏、上海市教委副主任葉霖霖、上海市台辦副主任陽禮華、虹口區委常委鄭宏、上海教育電視台台長孫向彤等人到現場給兩岸學生鼓勵和祝福。頒獎典禮前，主辦單位還安排了一場非遺之旅，讓兩岸學生們體驗中國傳統非遺文化的魅力；獲獎的書畫作品也在現場陳列展示，讓參與活動的學生、家長和來賓觀摩。

▲出席活動的嘉賓看正在學習非遺文作的兩岸學生。

▼主辦單位安排的非遺之旅，讓兩岸學生體驗中國傳統非遺文化的魅力。（圖／記者趙禕攝）

▼獲獎的書畫作品在現場展示。（圖／記者趙禕攝）

參與這次活動的兩岸青少年這幾天也在上海參觀四行倉庫、行走北外灘城市會客廳、領略浦江夜遊風景、感受嘉定南翔的水鄉文化，全方位感觸中華傳統文化和海派城市風貌。主辦方希望這次以中華詩詞文化為紐帶，抒發兩岸文脈相承、血脈相連真摯情感的活動，能讓更多學子成為兩岸融合發展的溝通者、正能量的傳播者，一起彙聚起同心奮鬥的青春力量，以實際行動開創兩岸關係更加美好的未來。

▲2023年「山河美．兩岸青少年詩詞大會」活動圓滿落幕。（圖／記者趙禕攝）