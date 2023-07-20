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4星座男談戀愛「會忘記重要日子」！還記得第一次Kiss是何時？

▲情侶,接吻,親親,浪漫,甜蜜。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲你還記得和另一半第一次接吻的時間嗎？（示意圖／免費圖庫Pixabay）

文／亞提米斯

許多女人都不太能夠忍受自己的男朋友或是老公忘記一些事：小從第一次約會的日子、第一次牽手是哪時、第一次接吻又是什麼時候，大到女朋友或老婆的生日是幾月幾號、結婚紀念日、認識幾週年、結婚幾週年都不記得或根本就記錯，很多男人對戀愛事件的記憶力向來就很差，也因此常惹得女生們火冒三丈，究竟哪些星座男人對於戀愛事件的記憶力超級不好呢？跟著亞提米斯一起來看看吧！

※請參考太陽&金星星座

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第4名：射手男

射手男其實是根本就懶得去記這些小事，他們不是記不住，而是會看自己放了多少感情在這個對象身上，往往如果只是玩玩的對象，射手男是根本就沒放在心上，也沒有特別的想去記住這些無聊的小事，因為沒有記住的價值。

有時候根本就是故意嘴巴上說自己忘記，特別是想整另一半的時候，通常這樣的對象都是射手男特別重視的情人，或是已經認定是另一半的對象，他們會用這種方式給另一半驚喜，記不記得住這些小事，往往也就代表射手男重視這份感情的程度到哪囉！

第3名：雙魚男

天生的記憶力就比較紊亂，加上戀愛的經驗比較多，有時候倒不見得是忘記，而是根本就記錯，像是把現任情人跟前任情人的生日給記錯，或是把一些重要的日期提前一個月慶祝之類的，這樣的糊里糊塗總會讓很多女生為之氣結。

往往這樣的「症狀」都是發生在愛情走進平穩期後，雙魚男還是會喜歡耍浪漫，只是有時候想著要幫女朋友慶祝，卻會不小心的記錯日期，有時候還會把第一次接吻的時間給搞錯，讓很多女生聽了會昏倒，不過，雙魚男真的不是故意的，他們只是比較「天然呆」。

▼雙魚男「天然呆」會把許多交往時的重要日期給記錯。（示意圖／本報資料照）

戀愛,愛情,男女朋友,交往,表白（圖／記者林世文攝）

第2名：牡羊男

真的就是忘記了。牡羊男一旦在愛情穩定之後，就會把注意力慢慢放在其它的事物上，他們不是那種聰明到一次可以想很多事物的人，他們是非常專一、認真個性的人，在他們專心致志處理一些事務的時候，對愛情事件的記憶力可是超差的。

牡羊男不是故意忘記這些事，不是不愛了，就只是因為他們沒有分心去注意這些他們認為的小事情，一旦發現自己漏掉了重要的大事，像是女朋友的生日、結婚紀念日之類的事，很多牡羊男是會盡力彌補的，他們心裡頭明白這很重要，要好好補償。

第1名：金牛男

金牛男的人生目標通常都是在賺錢和過更好的生活，往往過了熱戀期之後，金牛男對於戀愛事件的記憶力是會越來越低的，這種越來越低是因為他們開始把心思都放在工作、賺錢這些很實際的事物上頭，因為這些才能讓兩個人的愛情走向幸福。

倒不是就不看重這段愛了，只是金牛男會覺得這些紀念都只是小事，他們會很願意補送禮物，但是這樣的態度就是不夠浪漫了些，總會讓很多女生覺得很生氣，卻又沒辦法罵他們，因為金牛男對愛情是又忠誠又努力，真的也是不可多得的情人。

本文經授權轉自：亞提米斯戀愛事件記憶力超差的星座男人排行榜

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