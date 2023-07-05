高雄警破快閃職業賭場　75歲嬤搭火車「一日高屏」樂賭...下場慘

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市政府警察局靖紀小組長期追蹤一組流竄在高屏地區的職業賭場，確定時機成熟，昨天(4日)由霹靂小組破門進入抓人，一舉查獲賭場負責人、房屋承租人、司機、把風人員及48名賭客、共計52人全部帶回偵辦。

▲霹靂小組破門進入民宅內的地下賭場 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方接獲線報，掌握一個流竄在高屏地區的職業賭場，他們都是採用一日快閃方式經營，經常轉換聚賭地點來躲避警方蒐證、查緝，如有需要還出專車可賭場及車站間接駁，而這一次警方發現該賭場4日流竄到鼓山區青海路一處透天厝，見時機成熟，就在下午3點左右由霹靂小組成員破門進入。

▲霹靂小組破門進入民宅內的地下賭場 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方在第一時間先是在樓梯口控制住司機及把風人員，來到2樓發現數十人猶如沙丁魚般擠在約10坪大的空間，一舉查獲負責人及賭客，也有人聽到警察破門，趕緊跑到3樓避風頭，還有躲在廁所的也都被一一被抓，同時也查扣了賭資新臺幣10萬2千元、抽頭金新臺幣1萬元、天九紙牌一盒、壓寶盒、夾子及橡皮筋等相關物證等。

調查發現，到案的52人中竟有半數來自屏東縣，其中年紀最大的75歲吳姓婦人還特地搭火車來到高雄試手氣，沒想到會是這樣的下場，哀喊「划不來」。經過訊問之後後將41歲的孔姓賭場負責人、28歲的楊姓承租人楊男、把風的40歲吳姓男子跟38歲王姓司機王男依賭博罪嫌移送偵辦，另48名賭客則依社會秩序維護法裁罰。