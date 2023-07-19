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「超跑將軍」涉家暴性侵！　單親媽痛訴恐怖現場

▲▼【超跑將軍涉性侵1】超跑達人「將軍」遭控家暴性侵　女友親訴恐怖經過。（圖／鏡週刊提供）

▲受害女被打到全身都是傷，臉部也留下明顯瘀傷。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

國內知名超跑玩家「將軍」鄭為元，月前突然在IG貼出一張與女子的合照，自爆「養一對母女8年」、被女子冷暴力等語，然而本刊調查，鄭為元其實和女子相愛過，交往期間卻常因不如意就毆打女子，還恐嚇女子不能分手，今年5月他再度動手又指侵，讓女子心痛報警驗傷，並取得保護令。被害女子不畏懼身分曝光的風險，堅決向本刊爆料指控整個受害過程。

鄭為元因和前國防部長、陸軍二級上將「鄭為元」同名，而被人稱作「將軍」，他擁有多輛夢幻超跑，過去曾大手筆購買超跑界4大名車，包括有「超跑之王」之稱、價值1億500萬元的Bugatti Veyron 16.4、與價值7,000萬元的「風神」Pagani Huayra、還有McLaren P1和保時捷Carrera GT。

不過將軍也屢傳負面爭議，曾因小朋友靠著跑車車頭合照、高中生對跑車比中指等事件，就嗆要把人碎屍萬段等言行而引發討論，現在又被交往8年的女友控訴長期家暴，甚至性侵。

被害女子向本刊爆料指控，2016年與將軍在臉書認識後展開交往，由於將軍平時都在台北，他就以兒子名義在高雄買房，並在2021年過戶給她，平時將軍只要有空就會來高雄待個幾天，但他很容易因枝微末節大小聲，例如他覺得廚房要放垃圾桶，但她收起來，他發現後就大吼大叫，還會因為女子跑去女兒房間睡覺，而在外撞門叫罵，甚至拿菜刀剁門，她曾為此嚇得報警。

▲▼【超跑將軍涉性侵1】超跑達人「將軍」遭控家暴性侵　女友親訴恐怖經過。（圖／鏡週刊提供）

▲受害女腿部也有大面積傷勢。

女子表示，2018年間將軍認為她有異性男友，脾氣變得更加暴躁，除用精神轟炸，還會動手打她，不僅用手肘將她壓在牆壁，還曾用膝蓋把她壓在地上，把她都打暈了，當年她去醫院開立家暴事件驗傷診斷書，上頭記載的施暴者，就是「鄭為元」。

女子不勘家暴，早就提過多次分手，但都被拒絕，將軍還會威脅對其家人和女兒不利。女子表示，將軍認為有給生活費，就是對她很好，要她好好過貴婦生活就好，但這不是她要的，且每次將軍打完人後都會下跪、道歉、痛哭，軟硬兼施讓她實在無計可施。

直到今年5月間，女子再度被將軍痛毆又性侵，除驗傷報警外，還取得法院核發的保護令，原以為能從此遠離恐怖情人，沒想到才是噩夢的開始。

★鏡週刊關心您：遠離家庭暴力，可通報全國保護專線113

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

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