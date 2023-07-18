女會計上班「心臟衰竭」昏迷！搶救31天奇蹟康復　登門親謝北市消

▲一名女子日前上班時突然心臟衰竭昏迷。（示意圖，非本文當事者／翻攝pakutaso免費圖庫）

記者閔文昱／綜合報導

在台北市從事會計的顏姓女子日前在上班時，突然昏倒且無呼吸心跳，同事見狀趕緊實施CPR，並報案打119，所幸顏女送醫並經過31天的治療後，已康復出院。對此，顏女偕同父母於9日至消防隊致謝，並發文表示「我出院了，因為你/妳～我重啟了第二人生。」

台北市政府消防局表示，回想案發當時，顏小姐於上班時突然倒下，當下辦公室目擊同事有人報案打119、有人輪流幫忙實施CPR，有人則至公司門口引導救護車，甚至在救護技術員抵達時協助拿取救護器材，用最短時間內將顏女送往振興醫院救治，最終顏女於6月21日健康步出醫院，恢復正常生活。

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▲女子送醫治療31天，順利康復出院。（示意圖／資料照）

顏女出院後也在臉書發文表示，從小就喜歡看醫療劇的她，沒想過也會發生跟劇情一樣和死神博鬥的經歷，從在公司昏倒，到急救，再到加護病房的前三天，她的記憶完全是斷片的，經過醫生說明，才得知是因壓力、感冒、飲食習慣、家族病史等等複雜原因，引發心律不整和心臟衰竭，「所以我真的很幸運能撿回一條命，而且沒有任何後遺症，真的是託大家的集氣跟祝福。」

顏女透露，在等候健保局審核通過要裝的心律調節器和當時的身體狀況，是不能隨意出院的漫長等待，從5/22住院到6/21出院整整31天，住到懷疑自己的人生，但在過程中有家人、醫護的協助，讓她得以從鬼門關前被拉回，「這次生病重啟我的第二人生，並讓我重新意識到需要調整生活步調，再次深深感謝大家的祝福，希望大家都平安健康。」

顏女9日也偕同父母至後港分隊致謝，並與當時出勤其中一名救護人員陳乃嘉隊員相見歡，陳乃嘉坦言「當時沒有想那麼多，只是盡力急救」，今天見到當時急救的患者健康的站在她的面前，很是感動及驚喜。