靠乾爹不想苦幹！大馬名牌妹開超跑住豪宅　嬌喊：愛情可用錢買到

▲馬來西亞一名開著跑車的美女不諱言自己是靠著「乾爹」過上奢侈的生活。（圖／翻攝自TikTok）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞專門拍攝名車超跑的網紅Koocester，日前在網上發布一段影片，聲稱他在吉隆坡武吉免登拍到一位開著McLaren 720S超跑的美女，吸引了眾人的目光。然而最讓人驚訝的是，這名女子在受訪時，毫不諱言自己靠的就是「乾爹」，更直言「愛情可以用錢買到」。

據《中國報》報導，從這段影片可見，這名身著粉色羽毛窄裙的美女，當時正從價值約新台幣1600萬元的「McLaren 720S」超跑上下車，而她手中提著的也是價值不菲的LV名牌包。當她被詢問從事什麼工作才能買到豪車時，她不諱言承認，自己嫁給了一名超有錢的富豪，所有才有了現在的經濟能力。

女子進一步透露，自己在交友平台Sugarbook上認識了一名乾爹後，因為不想苦幹，便開啟了完全靠乾爹的生活。她和乾爹結婚後，除了獲贈一棟豪宅和McLaren 720S的超跑，每個月還有馬幣1萬令吉（約新台幣6.82萬元）的零用錢隨意支配，而美女在影片最後更大方直呼，「愛情可以用錢買到！」

影片在網上曝光後，瞬間成為網路焦點，有網友質疑這段影片的真實性，認為影片可能只是擺拍，但也有網友十分欣賞女子落落大方、直言不諱的態度，稱讚她「至少很誠實」。不過，也有網友在留言區開酸，諷刺女子「膩了就會被丟掉」、「如果乾爹破產就什麼都沒了」。