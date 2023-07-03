「隔日沖」2年撈5千萬　2股市名嘴與金主涉炒股不起訴

▲股市金主炒手邱振豐靠「隔日沖」2年獲利約5千多萬元。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

股票分析師邱鼎泰、馬紀強涉嫌和金主作手邱振豐合作，從2019年11月起，由邱振豐先進場拉尾盤，隔天由邱、馬在電視節目《股動錢潮》分析、推薦124檔上市櫃股票，誘使投資人跟進追高，2年內藉此獲利約5千萬元，涉犯操縱股價罪，但台北地檢署調查認為，邱、馬未製造謠言，「隔日沖」也不算連續高買低賣的炒股要件，3日處分全案7人不起訴。

全案是由金檢單位長期監控懷疑，股票分析節目《股動錢潮》推薦個股，時常在當天出現交易異常狀況，經比對勾稽，懷疑分析師邱鼎泰、馬紀強和邱振豐等人聯手，由邱振豐利用人頭預先大量買入特定股，以「拉尾盤」、「鎖籌碼」方式，營造交易活絡等利多假象。

▲分析師馬紀強一度被檢調懷疑結合作手坑殺股民。（資料照／記者劉昌松攝）

隔天早盤前「試搓」（試撮）期間，邱振豐再會以「漲停價」虛偽掛單買入，其他成員則是配合以相對高價掛賣，然後就由邱、馬在《股動錢潮》節目中，分別以前1天的交易K線圖，搭配當天開盤前的試搓行情，使投資人誤信個股走勢而追高買入，讓邱振豐等人趁機出脫持股，涉嫌違反《證券交易法》操縱股價等罪。

邱鼎泰、馬紀強坦承，邱振豐會出80%資金，幫他們以21萬到65萬元不等，在電視台租時段開試《股動錢潮》節目，如果操作順利，邱振豐會把獲利20%分給2名分析師，但3人都堅稱，鎖定推薦的都是基本面良好，具有競爭力的個股，本來就呈現上漲趨勢，並非操縱股價。

▲股票分析師邱鼎泰(圖)坦承和馬紀強收受炒手邱振豐提供的報酬。（資料照／記者劉昌松攝）

而檢調偵辦期間發現，被懷疑試邱振豐人頭的何姓兄弟、陳姓、鍾姓等人，不是本身就有在證券公司上班的經驗、就是親人長期擔任營業員，能觀察分析主力進出情形，他們都說自己是根據個人經驗，發現《股動錢潮》推薦的投資習慣，進而跟單獲利，並非邱振豐人頭。

知名的「權證小哥」鄭能哥等其他作手則作證表示，長期觀察就能發現邱鼎泰、馬紀強的推薦標的有固定模式，只要用手機回查推薦的前1天有哪些券商大量買進，用籌碼K線長期觀察就可以找出適合的買進點或放空時機。

檢察官因此認為，何姓兄弟等人的確有可能依據個人經驗，透過觀察籌碼面變化，跟著邱鼎泰、馬紀強的推薦搭順風車進場，而邱、馬等人在3百多個交易日中進出的37檔上櫃、87檔上市股票，幾乎沒有造成股價波動，且邱振豐以「隔日沖」方式短線操作，與「連續以高買低賣」的「多次」要件不符，又查無邱、馬與何等人事前有共謀炒股的事證，因此處分全案不起訴。