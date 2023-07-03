　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「隔日沖」2年撈5千萬　2股市名嘴與金主涉炒股不起訴

▲▼ 股票分析師邱鼎泰、馬紀強涉嫌和股市作手合作炒股，邱的哥哥邱振豐30萬交保。（圖／記者劉昌松攝）

▲股市金主炒手邱振豐靠「隔日沖」2年獲利約5千多萬元。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導　

股票分析師邱鼎泰、馬紀強涉嫌和金主作手邱振豐合作，從2019年11月起，由邱振豐先進場拉尾盤，隔天由邱、馬在電視節目《股動錢潮》分析、推薦124檔上市櫃股票，誘使投資人跟進追高，2年內藉此獲利約5千萬元，涉犯操縱股價罪，但台北地檢署調查認為，邱、馬未製造謠言，「隔日沖」也不算連續高買低賣的炒股要件，3日處分全案7人不起訴。

全案是由金檢單位長期監控懷疑，股票分析節目《股動錢潮》推薦個股，時常在當天出現交易異常狀況，經比對勾稽，懷疑分析師邱鼎泰、馬紀強和邱振豐等人聯手，由邱振豐利用人頭預先大量買入特定股，以「拉尾盤」、「鎖籌碼」方式，營造交易活絡等利多假象。

▲▼ 股票分析師邱鼎泰、馬紀強(圖，100萬交保)涉嫌和股市作手合作炒股坑殺股民。（圖／記者劉昌松攝）

▲分析師馬紀強一度被檢調懷疑結合作手坑殺股民。（資料照／記者劉昌松攝）

隔天早盤前「試搓」（試撮）期間，邱振豐再會以「漲停價」虛偽掛單買入，其他成員則是配合以相對高價掛賣，然後就由邱、馬在《股動錢潮》節目中，分別以前1天的交易K線圖，搭配當天開盤前的試搓行情，使投資人誤信個股走勢而追高買入，讓邱振豐等人趁機出脫持股，涉嫌違反《證券交易法》操縱股價等罪。

邱鼎泰、馬紀強坦承，邱振豐會出80%資金，幫他們以21萬到65萬元不等，在電視台租時段開試《股動錢潮》節目，如果操作順利，邱振豐會把獲利20%分給2名分析師，但3人都堅稱，鎖定推薦的都是基本面良好，具有競爭力的個股，本來就呈現上漲趨勢，並非操縱股價。

▲▼ 股票分析師邱鼎泰(圖)、馬紀強涉嫌和股市作手合作炒股坑殺股民。（圖／記者劉昌松攝）

▲股票分析師邱鼎泰(圖)坦承和馬紀強收受炒手邱振豐提供的報酬。（資料照／記者劉昌松攝）

而檢調偵辦期間發現，被懷疑試邱振豐人頭的何姓兄弟、陳姓、鍾姓等人，不是本身就有在證券公司上班的經驗、就是親人長期擔任營業員，能觀察分析主力進出情形，他們都說自己是根據個人經驗，發現《股動錢潮》推薦的投資習慣，進而跟單獲利，並非邱振豐人頭。

知名的「權證小哥」鄭能哥等其他作手則作證表示，長期觀察就能發現邱鼎泰、馬紀強的推薦標的有固定模式，只要用手機回查推薦的前1天有哪些券商大量買進，用籌碼K線長期觀察就可以找出適合的買進點或放空時機。

檢察官因此認為，何姓兄弟等人的確有可能依據個人經驗，透過觀察籌碼面變化，跟著邱鼎泰、馬紀強的推薦搭順風車進場，而邱、馬等人在3百多個交易日中進出的37檔上櫃、87檔上市股票，幾乎沒有造成股價波動，且邱振豐以「隔日沖」方式短線操作，與「連續以高買低賣」的「多次」要件不符，又查無邱、馬與何等人事前有共謀炒股的事證，因此處分全案不起訴。

ET快訊
快訊／機票要降價了！　已訂票可退還差價
蔡徐坤爆約砲女粉絲2次　火車便當照傻眼真相被挖
網紅醫打兒100巴掌　桃市府出手了！
炎亞綸豪宅遭搜索！　多名警員進出調查
柯文哲突趴桌2秒！　記者會動作引人好奇
小情侶泳池摸奶「掏出男生那根」！她下潛嗆水嚇壞
LIVE／侯韓互動受關注　連勝文喊：不要每次都陷入永恆的後悔

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

18萬買「活人棺材」幫病夫改運　阿嬤被2男帶上車險遭詐

從未下單買動物！李天怡設「南非團」LINE群　坑殺頑皮世界逾億元

中興紡織楊梅廠大火2死　桃園勞檢處今現勘...3年7次勞檢結果曝

嘉義翁巡檳榔園「墜30米懸崖」跌破頭　地毯式搜索1天1夜尋獲

網紅醫爆打10歲兒！只因便當盒沒洗乾淨　桃園家防中心介入處置

快訊／女子「4小時跨越中彰投」灑汽油縱火！1人遭燒傷

台東工人躺產業道路午休　慘遭休旅車撞！駕駛：沒看到

就是他！賣假Blackpink、五月天演唱會門票　27歲男躲旅社遭逮

快訊／西濱苗栗竹南段2大車相撞　拖板車騎上分隔島！1人送醫

男登南庄加里山摔落15米深邊坡手脫臼　警消19人接駁救援

無刷題、練習直接考照　男晚上報名隔天一次過

熊仔《PRO》奪最佳華語專輯獎　自編「1分鐘RAP感言」全場歡呼

(G)I-DLE回到她家鄉舒華哭了　還唱了《想見你》聽到超感動

陳建瑋遭誤頒！女兒哭問：把拔不是你嗎？　沒怪艾怡良..看陳建騏簽名「真的超大」

偉晉首主持紅毯「身高引注目」XD　搭檔陳明珠「穩重又幽默」被讚爆！

最大烏龍！艾怡良連出包2次　得主感言講一半「突然獎變別人的」

艾怡良直播痛哭「真的都是我的錯」！　不斷道歉...淚喊：請再給我一次機會

金曲34亮點全在這！　有笑有淚...也有烏龍

16.5萬自行車架被當回收物 拾荒婦拿走！依竊盜罪送辦

故意的？行人過馬路「站班馬線」1人卡全車！他禮讓40秒怒：欠揍嗎

18萬買「活人棺材」幫病夫改運　阿嬤被2男帶上車險遭詐

從未下單買動物！李天怡設「南非團」LINE群　坑殺頑皮世界逾億元

中興紡織楊梅廠大火2死　桃園勞檢處今現勘...3年7次勞檢結果曝

嘉義翁巡檳榔園「墜30米懸崖」跌破頭　地毯式搜索1天1夜尋獲

網紅醫爆打10歲兒！只因便當盒沒洗乾淨　桃園家防中心介入處置

快訊／女子「4小時跨越中彰投」灑汽油縱火！1人遭燒傷

台東工人躺產業道路午休　慘遭休旅車撞！駕駛：沒看到

就是他！賣假Blackpink、五月天演唱會門票　27歲男躲旅社遭逮

快訊／西濱苗栗竹南段2大車相撞　拖板車騎上分隔島！1人送醫

男登南庄加里山摔落15米深邊坡手脫臼　警消19人接駁救援

小孤獨要來台灣了！《孤獨搖滾》主角聲優「青山吉能」見面會漫博登場

居家網路更高效！中華電信300M「雙向對稱頻寬」千元有找

禁預售屋換約轉售不溯及　時力檢舉林右昌：護航投資客

航空燃油價格下跌國內線機票8／1日起調降　平均下跌4.3%

18萬買「活人棺材」幫病夫改運　阿嬤被2男帶上車險遭詐

蘋果大幅下調Vision Pro產量　分析師：對規模化生產缺乏信心

談當前中美關係　中聯部長：美方若走錯路對「全人類具毀滅性」

買1200月票　中壢新店通勤「月省7千元」嗨喊賺爛！1族群卻氣炸

朋友都説電視牆沒裝飾品！　媽曬貓咪合照解釋：只是會移動

要被交易了？英雄哥刪除「熱火後衛」　里拉德回應拓荒者球迷

「最美死刑犯」20歲被槍決！死前突曝暗黑要求...全場傻了

社會熱門新聞

即／警懷疑偷拍不只一宗！檢同步搜索炎亞綸住家

網紅醫暴打3孩！生母怒揭恐怖過程

南非妹「騎YouBike上國道」飆3公里

童考第5名遭藤條狂抽！新北出手了

獨／一面牆掛62支監視器！真實用途曝光

高雄超前抓無罩　男告市府3連勝

行人發呆他刷過去罰3600？警說話了

即／花3hrs完成筆錄！炎亞綸現身5字回應

即／遭耀樂控偷拍私密片！炎亞綸今現身警局做筆錄

路人走斑馬線遭撞不治　女外送員遭加重其刑

炎亞綸現座車進入警局畫面曝　2名律師陪同偵訊

邀女到摩鐵侵犯　外籍男都：先性再愛

澎湖無菜單餐廳擅用明星照代言　不甩高捷下架留言

快訊／上班注意！　國1「5車追撞」紫爆回堵2公里

更多熱門

相關新聞

金主又怒了！譙NONO髒東西「小紅老師這費用」也包了

金主又怒了！譙NONO髒東西「小紅老師這費用」也包了

最強金主「486先生」霸氣喊，要替大牙出律師費後，他再度出手表示，小紅老師需要協助律師費的話，可以直接開口，接著重砲NONO「這髒東西，真的沒資格存在我們這社會！」此外，最新消息指出，NONO經紀人回應：「那就交由司法調查。」

博弈股爆內線交易　泰偉董座買19張遭訴

博弈股爆內線交易　泰偉董座買19張遭訴

涉掏空圓方創新上億　前董座移送北檢

涉掏空圓方創新上億　前董座移送北檢

涉掏空上億　前圓方創新董座遭約談

涉掏空上億　前圓方創新董座遭約談

黃文烈海削201億落跑　吸詐大法曝光

黃文烈海削201億落跑　吸詐大法曝光

關鍵字：

隔日沖短線證交法高買低賣操縱股價分析師金主炒手作手

讀者迴響

熱門新聞

即／警懷疑偷拍不只一宗！檢同步搜索炎亞綸住家

快訊／李俊昊爆熱戀潤娥ing！公司回應

網紅醫關臉書了！暴打2孩100巴掌　眾醫齊發聲

玖壹壹金曲獎快閃10分鐘　春風揭內幕

網紅醫暴打3孩！生母怒揭恐怖過程

范瑋琪曾怒吼黑人「讓我難堪！」婚姻真實狀況曝

狗再30分鐘被安樂　她衝收容領養

國小生考第五名遭罰跪痛打！　校長心疼女童：成績一直名列前茅

酷炫自曝％過77位網紅藝人！言論被挖出挨轟

南非妹「騎YouBike上國道」飆3公里

快訊／蔡徐坤「火車便當」極樂私密照外洩！　

頂流偶像慘遭陸官媒全下架！

童考第5名遭藤條狂抽！新北出手了

快訊／蔡徐坤爆一夜情躲8天認錯了！「是慘痛教訓」

蘇打綠爆鬧翻「青峰和團員翻臉家凱」！IG取關

更多

最夯影音

更多
無刷題、練習直接考照　男晚上報名隔天一次過

無刷題、練習直接考照　男晚上報名隔天一次過
熊仔《PRO》奪最佳華語專輯獎　自編「1分鐘RAP感言」全場歡呼

熊仔《PRO》奪最佳華語專輯獎　自編「1分鐘RAP感言」全場歡呼

(G)I-DLE回到她家鄉舒華哭了　還唱了《想見你》聽到超感動

(G)I-DLE回到她家鄉舒華哭了　還唱了《想見你》聽到超感動

陳建瑋遭誤頒！女兒哭問：把拔不是你嗎？　沒怪艾怡良..看陳建騏簽名「真的超大」

陳建瑋遭誤頒！女兒哭問：把拔不是你嗎？　沒怪艾怡良..看陳建騏簽名「真的超大」

偉晉首主持紅毯「身高引注目」XD　搭檔陳明珠「穩重又幽默」被讚爆！

偉晉首主持紅毯「身高引注目」XD　搭檔陳明珠「穩重又幽默」被讚爆！

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面