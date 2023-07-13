婆媳不和洩憤！狠母「毆頭+怒摔未滿月男嬰」害腦傷　判決出爐

▲新北一名母親因婆媳不和，竟毆打未滿月的男嬰出氣。（示意圖／翻攝自PAKUTASO網站）

記者郭玗潔／新北報導

新北一邱姓女子婚後住婆家，擔任全職家庭主婦，卻因婆媳關係長期不和，情緒失控，竟2度怒打自己未滿月的兒子出氣，並將男嬰摔在床上，導致男嬰腦傷，身心發展落後，直到快滿周歲仍不會翻身。新北地院審理，依成年人故意對兒童犯傷害罪，處邱女2年10月徒刑。全案還可上訴。

判決指出，邱女婚後住婆家擔任家庭主婦，因和婆婆長期失和，竟壓力過大而情緒失控，毆打自己未滿月的兒子頭、臉洩憤，還把男嬰重摔在床上，造成他頭骨骨折、急慢性多次硬腦膜下出血等傷害，於去年5月3日送往醫院急救。邱女也被檢方依家暴重傷害罪起訴。

男嬰經治療後，醫生研判他在視力、智力、肢體等方面，極可能有永久性後遺症，需長期追蹤病況，但因男嬰未滿1歲，正常生理機能尚未發展完全，尚無法判斷他是否可恢復正常。後續回診也發現他因腦傷而有腎功能虧損、癲癇症，將近周歲仍不會翻身，也不太會爬行或坐立穩定，更不會站立等情。

法官認為，從目前男嬰的治療狀態，還無法認定其後遺症已達終身不能恢復的「重大不治」或「難治」程度。另邱女作為主要照顧者，供稱於去年4月不同日期，打了男嬰2次，摔了他1次，是為了發洩對婆婆不滿，並非針對男嬰，不能因邱女打的是男嬰頭部，就認為她主觀上有讓男嬰重傷害之犯意，且邱女犯行也非短時間接續行為，主觀上僅構成普通傷害之犯意。

法官指出，檢方未提出足夠證據，讓法院了解家暴的詳細過程，因此無法因邱女是成年人、孩子是嬰兒，再加上邱女的傷害方式，就判定是凌虐行為。不過邱女做為母親，卻毆打男嬰發洩情緒，造成他腦傷、影響未來身心發展，行為相當惡劣，審酌她坦承犯行、素行尚佳、依賴丈夫收入等狀況，依成年人故意對兒童犯傷害罪，處2年10月徒刑。可上訴。