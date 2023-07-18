　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸男睡醒「腦梗死」　冰鎮綠豆湯竟是元兇！

▲▼陸男飲冰鎮綠豆湯誘發「腦梗死」。（圖／翻攝微博）

▲陸男飲冰鎮綠豆湯誘發「腦梗死」。（圖／翻攝微博）

實習記者高語璠／綜合報導

浙江一名鄭姓男子（化名）近日工作完回家，喝下冰鎮綠豆湯，便跑回房睡覺，殊不知一覺起來，身體一側不靈活、說話也不利索，送醫後經過檢查，醫生判斷鄭先生得了俗稱中風的「腦梗死」。

據《南昌晚報》報導，大多數情況下，腦中風是內因與外因共同所致，也就是「內外夾攻」。

浙江省人民醫院精神內科副主任張聖分析，鄭先生大汗淋灕身體水分丟失、腹瀉又加重程度使血液黏稠，冰鎮綠豆湯加上在冷氣房睡覺導致血管收縮。根據病史可得知，鄭先生有高血壓及抽菸，多因素疊加，腦梗就發生了。此事件，冰鎮綠豆湯成最重要的元兇，導致腹瀉繼而加劇血液黏稠，也因冰涼使血管收縮。

報導提到，出汗後身體大量缺水，血容量下降，血液濃縮後變得黏稠，容易形成血栓，若加上平時有抽菸習慣，血脂高，血管本就有輕度狹窄。這些危險因素導致顱內血管堵塞，血流通過不了，腦細胞就會缺血壞死。

張聖說，腦中風雖然是冬季發病率高，但其實夏季高溫天，也會出現小高潮。夏季出汗多，要保證每天攝取足量水分，可避免血液稠度增加。同時，也要防止受「涼」，不要長時間待在低溫冷氣房，尤其睡覺時，頭部如果一直對著冷氣吹，或是受到室內溫差過大刺激，對於有腦血管基礎疾病的患者，血管調節能力差，就可能誘發腦血疾病。

ET快訊
出門前擁吻成永別！　新婚8月妻走斑馬線被撞死
「國中後沒自己洗過頭」　她曝高規格生活：想有錢，要先學會不省
快訊／16:29規模4.2地震　最大震度4級
快訊／中台灣雨彈最猛「大雷雨襲4縣市」　示警區域出爐
踩破內臟虐到死！　狠心保母夫妻虐死3歲童
三上悠亞最終作品公布！　達人驚：完全燃燒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

馬英九帶陸生團訪故宮　對「肉形石」最好奇：天生就是一塊肉

颱風泰利登陸前「大批生蠔被沖上岸」　男子興奮狂撿兩麻袋

多人目睹「天空一片橘紅」以為失火　石油公司闢謠：地面火炬燃燒很安全

秦剛去哪兒了？　外媒追問多日得到回應：沒有可提供的信息

陸男睡醒「腦梗死」　冰鎮綠豆湯竟是元兇！

高溫致鄱陽湖「再瘦身」　湖水面積僅2週縮小超四分之一

美氣候特使凱瑞與王毅會面　陸專家：關注美對陸光伏產品高額徵稅

飯菜內有異物「形似保險套」　校方稱：是鴨子眼球膜

浙江省委書記易煉紅與許淑華會面：願與南投進一步深化交流合作

雲南低價旅遊團「禁收記者、律師」　擔心被偷拍購物行程

玩命關頭男星「韓哥」來台　幫粉絲簽名、合照超親民！

雄警垂降抄博弈地下機房　1年「洗錢90億」首腦栽了

頑童MJ116《說唱》終於合體！　瘦子.小春.大淵改編《2030》超感動

柯文哲斷言選到底「郭台銘不會上」　談藍白合：誰能代表藍？

館長酸綠：吹冷氣談居住正義　「唯獨賴清德缺席」引台下狂噓

轎車無視指揮加速闖路口　員警「狂奔回防」肉身擋車

女兒看「皮卡丘哭」跟著掉淚　媽聽理由好笑又心疼：我在這

妹子不忍嬤翻垃圾找食物　秒買麵包送她...反被暖哭

宋智孝「父母職業首曝光」全場驚呆！　學汽笛聲出發…結果摔超慘XD

Jennie首度回應「跳舞划水」爭議！　「學習控制身體中」：讓粉絲失望了

馬英九帶陸生團訪故宮　對「肉形石」最好奇：天生就是一塊肉

颱風泰利登陸前「大批生蠔被沖上岸」　男子興奮狂撿兩麻袋

多人目睹「天空一片橘紅」以為失火　石油公司闢謠：地面火炬燃燒很安全

秦剛去哪兒了？　外媒追問多日得到回應：沒有可提供的信息

陸男睡醒「腦梗死」　冰鎮綠豆湯竟是元兇！

高溫致鄱陽湖「再瘦身」　湖水面積僅2週縮小超四分之一

美氣候特使凱瑞與王毅會面　陸專家：關注美對陸光伏產品高額徵稅

飯菜內有異物「形似保險套」　校方稱：是鴨子眼球膜

浙江省委書記易煉紅與許淑華會面：願與南投進一步深化交流合作

雲南低價旅遊團「禁收記者、律師」　擔心被偷拍購物行程

新洋投艾里歐初登板5局失1分　兄弟二軍2比3不敵台鋼

看到員工來上班！店狗汪「飛撲扭屁股」熱情歡迎　咬娃娃邀陪玩

女童怕孤單…大哥哥陪聊誘拍裸照　溜進她家猥褻下場慘

台股今跌106點！金管會：今年表現亞股第二　緊追日本

挑戰刷新美聯紀錄！美媒曬同期數據　大谷竟更勝上季法官

笑著揶揄林為洲　陳建仁：國民黨有現成內部性騷調查失敗例子

女買刮刮樂爽中3千萬獎金　「頭獎詛咒發威」1年後戶頭只剩9千元

擁吻竟成永別！新婚8月妻走斑馬線被撞死　悲痛夫重返現場憶亡妻

夏天到啦！紐約男瘋「陰莖注射」　泌尿醫曝：30萬療程可增長3公分

未兩段式左轉！新北騎士被撞飛　轎車90度翻覆撞樹…波及7車

大陸熱門新聞

17歲小弟山澗抓到7隻螃蟹！一查竟是地球新物種

子逝想再生！同居女沒懷孕　男提告

飯菜有異物「似保險套」　校方：鴨子眼球膜

女大生名字超萌　教授不信：請改回來

陸生團赴文大交流　北大生：兩岸同根同源

東莞高中「天價制服」　要價1.6萬元

男減肥每天1餐　四肢無力癱床送醫

女大生「名字太可愛」每天被點名　出勤率超高

兩岸青年企業實踐訓練營開跑

王令麟拜訪惠買集團　看好陸疫後復甦

乘客乾吃泡麵！他提醒才知「遭遇」

陸男貪涼　飲冰鎮綠豆湯誘發腦梗死

超炫！丁寧必殺絕技「下蹲式發球」

吃毒菇「見手青」！屁男幻想變成鹹蛋超人

更多熱門

相關新聞

陸老翁腦梗亡　家屬才知支架未裝卻收費

陸老翁腦梗亡　家屬才知支架未裝卻收費

大陸一名朱姓老翁突發嚴重腦梗症狀，送醫搶救後兒子才發現，不久前醫生稱成功植入父親顱內血管的高價進口支架竟然消失了。朱先生說，眼看事態敗露，涉事的操刀醫師方才承認，此前的手術未能成功放置支架。

只賣5天「幽靈綠豆湯攤車」35元吃爆

只賣5天「幽靈綠豆湯攤車」35元吃爆

13歲童被媽媽逼運動！跳繩5分鐘半身癱瘓

13歲童被媽媽逼運動！跳繩5分鐘半身癱瘓

「這一物」在綠豆湯裡　網推爆：長知識了

「這一物」在綠豆湯裡　網推爆：長知識了

太熱狂灌椰子水送急診！醫曝3種降火含糖飲少喝

太熱狂灌椰子水送急診！醫曝3種降火含糖飲少喝

關鍵字：

腦梗死綠豆湯腦梗

讀者迴響

熱門新聞

快訊／熊熊突宣布：我們結婚了！

「敢告NO哥就處理妳」她PO不自殺聲明

直擊《星光4》冠軍登記結婚！

熊熊閃婚「舊愛還是最美」！

即／夫妻吸金39億落跑　通緝21年終在泰國落網

他爆台灣高爾夫球場＝賣淫聚集地！老司機1周吃2個

行天宮遭控「誘騙」失智翁上億！　女兒秀董事長紙條佐證

女模遭拍私密處特寫　攝影師：妳尺度大可以這樣

高雄冰店11人中毒　老闆：我自己也拉肚子

熊熊「我硬求的」鬆口結婚原因！

夫讓小王迎娶出軌妻　她痛哭完婚

蕭敬騰未婚妻突曬「蕭寶寶」萌照！16天前才爆懷孕

Ella《浪姐4》奪總冠軍！3台灣女星成團

28歲人妻走斑馬線慘被小黃撞死

飯店浴室放熱水　竟浮現「大量鬼掌印」

更多

最夯影音

更多
玩命關頭男星「韓哥」來台　幫粉絲簽名、合照超親民！

玩命關頭男星「韓哥」來台　幫粉絲簽名、合照超親民！
雄警垂降抄博弈地下機房　1年「洗錢90億」首腦栽了

雄警垂降抄博弈地下機房　1年「洗錢90億」首腦栽了

頑童MJ116《說唱》終於合體！　瘦子.小春.大淵改編《2030》超感動

頑童MJ116《說唱》終於合體！　瘦子.小春.大淵改編《2030》超感動

柯文哲斷言選到底「郭台銘不會上」　談藍白合：誰能代表藍？

柯文哲斷言選到底「郭台銘不會上」　談藍白合：誰能代表藍？

館長酸綠：吹冷氣談居住正義　「唯獨賴清德缺席」引台下狂噓

館長酸綠：吹冷氣談居住正義　「唯獨賴清德缺席」引台下狂噓

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面