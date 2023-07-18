陸男睡醒「腦梗死」　冰鎮綠豆湯竟是元兇！

▲陸男飲冰鎮綠豆湯誘發「腦梗死」。（圖／翻攝微博）

實習記者高語璠／綜合報導

浙江一名鄭姓男子（化名）近日工作完回家，喝下冰鎮綠豆湯，便跑回房睡覺，殊不知一覺起來，身體一側不靈活、說話也不利索，送醫後經過檢查，醫生判斷鄭先生得了俗稱中風的「腦梗死」。

據《南昌晚報》報導，大多數情況下，腦中風是內因與外因共同所致，也就是「內外夾攻」。

浙江省人民醫院精神內科副主任張聖分析，鄭先生大汗淋灕身體水分丟失、腹瀉又加重程度使血液黏稠，冰鎮綠豆湯加上在冷氣房睡覺導致血管收縮。根據病史可得知，鄭先生有高血壓及抽菸，多因素疊加，腦梗就發生了。此事件，冰鎮綠豆湯成最重要的元兇，導致腹瀉繼而加劇血液黏稠，也因冰涼使血管收縮。

報導提到，出汗後身體大量缺水，血容量下降，血液濃縮後變得黏稠，容易形成血栓，若加上平時有抽菸習慣，血脂高，血管本就有輕度狹窄。這些危險因素導致顱內血管堵塞，血流通過不了，腦細胞就會缺血壞死。

張聖說，腦中風雖然是冬季發病率高，但其實夏季高溫天，也會出現小高潮。夏季出汗多，要保證每天攝取足量水分，可避免血液稠度增加。同時，也要防止受「涼」，不要長時間待在低溫冷氣房，尤其睡覺時，頭部如果一直對著冷氣吹，或是受到室內溫差過大刺激，對於有腦血管基礎疾病的患者，血管調節能力差，就可能誘發腦血疾病。