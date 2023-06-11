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大陸 大陸焦點 特派現場

陸老翁腦梗亡！家屬才知支架未裝卻收費　醫認怕遭處分：下不了台

▲上海,醫院,醫護,重症,老人。（圖／CFP）

▲醫生事後坦承支架沒有成功放入。（示意圖／非當事人／CFP）

文／CTWANT

大陸一名朱姓老翁突發嚴重腦梗症狀，送醫搶救後兒子才發現，不久前醫生稱成功植入父親顱內血管的高價進口支架竟然消失了。朱先生說，眼看事態敗露，涉事的操刀醫師方才承認，此前的手術未能成功放置支架。朱先生提供的錄音中，醫生稱，「我做了這麽多手術，沒做成的時候很少，當時這個支架沒放成，我覺得很打臉，感覺有點不好看，下不了台。」

《澎湃新聞》報導，朱先生父親7日因動脈血栓堵閉致大部分腦幹壞死，不幸去世。朱先生表示，他們將就涉事醫院和醫護人員故意隱瞞支架未能植入事實、偽造病歷虛構手術經過、未裝支架卻收取費用等情況，向當地法院提起民事訴訟，追究醫院和醫生醫療過失責任。

根據家屬錄音，醫生當時說，「我做完手術後的心情非常複雜，當時確實有一點僥幸心理，因為（手術）做完後患者的血管很好，血流沒有支架也完全夠用。對於未安裝支架卻仍收取費用的情況，齊某表示，「支架沒有用，但也浪費掉了。你說不收費，去哪兒出這個東西？那還得讓醫院貼錢，（我）也怕處分。」

朱先生認為，院方和相關醫護人員均應承擔相應的行政責任和賠償責任，構成犯罪的還應承擔刑事責任。宿遷市第一人民醫院紀委表示，「這個不好給你答覆，目前不方便說。」涉事醫生齊某則表示不接受采訪，稱相關部門已經調查了，具體聽官方的公布消息，後掛斷了電話。

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