嘉義廟會爆炸原因大逆轉！垃圾紙箱採獲黑色火藥　疑煙火落焰釀禍

▲嘉義廟會爆炸，不排除可能因施放煙火不慎落地才引發爆炸。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、劉人豪／嘉義報導

嘉義市和聯境金虎爺遶境廟會15日晚上近10時發生爆炸意外，造成28人受傷送醫，其中最小傷者年僅2歲，另名13歲少年遭鐵片刺穿腹部，送醫手術後仍在加護病房觀察。根據警方初步調查，垃圾紙箱採獲黑色火藥，但是現場未尋獲爆裂物所需主要零組件，不排除可能因施放煙火不慎落地才引發爆炸。

▲廟會舞台突然發生爆炸，嚇壞現場民眾。（圖／翻攝自嘉義綠豆大小事LINE）

嘉義縣和聯境金虎爺會十周年15日在嘉義市區舉行遶境活動，吸引超過2萬名信徒前去共襄盛舉，沒想到金山路、永樂一街口的舞台附近突然發生爆炸。嘉義消防局獲報後立刻派出10部救護車趕抵現場，將17名傷者分別送往嘉榮、聖馬、嘉基、陽明、部嘉等5家醫院，包括自行就醫的人數在內，傷者總共有28人，其中7人因受到玻璃穿刺傷或燒傷仍在住院治療，其餘21人經治療後已出院返家休養。

▲ 嘉義廟會爆炸，13歲少年遭鐵片碎屑刺穿身體，傷及脾胃 。（圖／民眾提供）

關於爆炸原因，現場目擊民眾有不同說法，有人指稱是發電機爆裂，有人說是路燈炸裂，也有人說是垃圾桶爆炸。事發後刑事警察局防爆大隊、警察局鑑識科及本分局等單位共同會勘鑑識，經現場勘察採獲「紙箱破片、黑色塑膠袋破片、鋁罐破片、塑膠破片…等」跡證，其中「紙箱破片」與「黑色塑膠袋破片」是主辦方以紙箱套大型垃圾袋所設置的垃圾桶，採集「紙箱破片」以試劑測試有硝酸鉀(黑色火藥)物質反應，但搜遍現場未尋獲形成爆裂物所需的主要零組件如，外包裝容器、開關、啟動點火裝置等物品，也無殘跡可供拼湊，推論尚不足以形成爆裂物。

警方指出本案雖因爆炸而致人受傷，但因現場未尋獲爆裂物所需主要零組件，尚難形成爆裂物，加以影像勘察及查訪所得，也不排除可能因施放煙火不慎落地才引發爆炸而致人受傷。後續將持續訪查現場人等，並深入調閱監視器及現場錄影拍攝畫面，以釐清真相。