陸掀起「三伏貼」熱潮　首日「開貼破萬」連電商也賣翻

▲三伏天是春夏養陽的好時機，不少人慕名前往醫院購買三伏貼。（圖／新華社）

實習記者高語璠／綜合報導

7月中進入「三伏」天氣後，夏季「最熱時段」已然到來，中國大陸「三伏貼」產品也開始熱賣，許多人慕名前往醫院購買，開貼首日就有超過1萬人排隊，連網路平台的熱度也在上升，電商平台上三伏貼相關產品月銷量就突破了6萬件。

據《時代財經》報導，北京中醫藥大學教授、主任醫師馬淑然提到，三伏貼是中醫冬病夏治中很重要的外治療法之一，三伏貼是用於治療肺部、骨關節等方面疾病，也適用於免疫力低下、易患感冒、虛寒型體質等人群。

他還說，三伏天是機體經絡通暢、陽氣最盛時期，也是腠理開洩的最佳時機，因此，在對應穴位上貼敷草藥製程糊狀藥劑可調整機體陰陽平衡，祛除宿疾、寒邪，發揮「冬病夏治」之效。

▲三伏天當日超過1萬人前往醫院貼三伏貼 。（圖／翻攝微博）

三伏天當日超過1萬人前往醫院貼三伏貼，不只線下火爆，三伏貼在線上平台的熱度也在上升。根據7月14日淘寶平台數據，本週三伏貼的熱度上升12％。

在某大型電商平台上，銷售量第一的眾知堂旗艦店，其一款標示為眾知堂三伏貼的產品，月銷量顯示「6萬+」。另外，包括標示「北京同仁堂」、「廣藥白雲山」等也都是三伏貼的熱銷商品。

不過，在線上平台販售的三伏貼是否正規也存疑。《北京中醫藥冬病夏治三伏貼工作方案》提到，三伏貼作為一種院內制劑，提供冬病夏治三伏貼服務使用的醫療機構制劑應取得合法有效地制劑批准文號。

馬淑然表示，三伏貼是一種中醫治療方式，需要辨證論治，醫師根據患者的不同體質和不同體質和不同病症來選擇不同的穴位進行治療，這是治療效果的關鍵所在。

同時，他建議有需求的人前往正規醫療機構進行貼敷，2013年7月，國家中醫藥管理局便發布通知指出，推廣「三伏貼」服務的機構應為具有衛生行政部門、中醫藥管理部門核准登記的中醫科、中西醫結合科或民族醫學科診療科目的醫療機構，並已推廣相應的中醫藥或民族醫藥服務工作，所以前往正規醫療機構既能保障安全又能發揮更好的療效。