　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸掀起「三伏貼」熱潮　首日「開貼破萬」連電商也賣翻

▲▼三伏天是春夏養陽的好時機，不少人慕名前往醫院購買三伏貼。（圖／新華社）

▲三伏天是春夏養陽的好時機，不少人慕名前往醫院購買三伏貼。（圖／新華社）

實習記者高語璠／綜合報導

7月中進入「三伏」天氣後，夏季「最熱時段」已然到來，中國大陸「三伏貼」產品也開始熱賣，許多人慕名前往醫院購買，開貼首日就有超過1萬人排隊，連網路平台的熱度也在上升，電商平台上三伏貼相關產品月銷量就突破了6萬件。

據《時代財經》報導，北京中醫藥大學教授、主任醫師馬淑然提到，三伏貼是中醫冬病夏治中很重要的外治療法之一，三伏貼是用於治療肺部、骨關節等方面疾病，也適用於免疫力低下、易患感冒、虛寒型體質等人群。

他還說，三伏天是機體經絡通暢、陽氣最盛時期，也是腠理開洩的最佳時機，因此，在對應穴位上貼敷草藥製程糊狀藥劑可調整機體陰陽平衡，祛除宿疾、寒邪，發揮「冬病夏治」之效。

▲▼三伏天當日超過1萬人前往醫院貼三伏貼 。（圖／翻攝微博）

▲三伏天當日超過1萬人前往醫院貼三伏貼 。（圖／翻攝微博）

三伏天當日超過1萬人前往醫院貼三伏貼，不只線下火爆，三伏貼在線上平台的熱度也在上升。根據7月14日淘寶平台數據，本週三伏貼的熱度上升12％。

在某大型電商平台上，銷售量第一的眾知堂旗艦店，其一款標示為眾知堂三伏貼的產品，月銷量顯示「6萬+」。另外，包括標示「北京同仁堂」、「廣藥白雲山」等也都是三伏貼的熱銷商品。

不過，在線上平台販售的三伏貼是否正規也存疑。《北京中醫藥冬病夏治三伏貼工作方案》提到，三伏貼作為一種院內制劑，提供冬病夏治三伏貼服務使用的醫療機構制劑應取得合法有效地制劑批准文號。

馬淑然表示，三伏貼是一種中醫治療方式，需要辨證論治，醫師根據患者的不同體質和不同體質和不同病症來選擇不同的穴位進行治療，這是治療效果的關鍵所在。

同時，他建議有需求的人前往正規醫療機構進行貼敷，2013年7月，國家中醫藥管理局便發布通知指出，推廣「三伏貼」服務的機構應為具有衛生行政部門、中醫藥管理部門核准登記的中醫科、中西醫結合科或民族醫學科診療科目的醫療機構，並已推廣相應的中醫藥或民族醫藥服務工作，所以前往正規醫療機構既能保障安全又能發揮更好的療效。

ET快訊
華泰王子飯店停業　「9元起」出清千樣商品
iPhone 15新色超多！　還會有粉紅色可選
昇恆昌「延10年營運期」免招標　王鴻薇轟：到底什麼霸王條約？
18歲德女海灘被搭訕　進房驚見「還有5男」遭集體性侵
LIVE／連千毅大哥出手警告　美女主播716遊行遭搶麥
不怕柯粉噓！王婉諭：遇到柯文哲就縮起來　算什麼時代的力量
蕭敬騰登陸綜「教錯阿美族排舞」遭炎上　緊急道歉了
快訊／雨彈開轟！10縣市「大雨特報」一路下到晚上

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

海口啟動「六停」措施　呼籲民眾：非必要不出門

報復性出國！陸客搶辦歐洲簽證「排到9到10月」　中東成熱門地

陸掀起「三伏貼」熱潮　首日「開貼破萬」連電商也賣翻

史上最強降雨襲浙江嘉善！全城淪「大型泡水場」　居民家變泳池

陸統計局官員：中國經濟沒有通縮　下階段也不會！

8歲男童過世「器捐救8人」！爸爸淚崩：他想要當英雄

陸16-24歲失業率21.3%再創新高！陸官員坦言：下月可能還會更高

妙齡女更衣遭男孩闖入2次「全身被看光」　健身房：找媽誤入

陸第2季GDP成長6.3%　低於市場預期

陸官員誤傳「穿絲襪等我」急辯：被病毒入侵！工作群組300人尷尬

趙小僑女兒抓週「抓爸爸」　典典寶寶指算盤超萌奶音：我不要～

陳奕迅喊「我恨張學友」周董也中槍XD　歌迷點歌..他問號：叫我投胎？

狗狗誤闖輕軌「趴鐵道曬太陽」　列車進站！乘客協助成功引開

「不以人廢言」回應凱道集會　賴清德：建設性批評就採納

戴愛玲突Cue范逸臣上台猛戳胸肌　合唱《千年之戀》他想霸麥XD

Makiyo新婚2個月「小S就賭會閃離」　洩原因：妳在廁所跟我講的一些事...

楊丞琳助陣妙莎.鄧典飆《帶我走》　重現《不良笑花》「蔣小花」XD

嘉義廟會疑發電機爆炸　至少28傷！年齡最小2歲

舒華COVER雨琦「我是中國的張薇」　胸口冒痘...她不認：成熟膠原蛋白

木木來探班惹！萌樣大家全融化　《全明星》選手比賽緊張...KID暖：我扛！

海口啟動「六停」措施　呼籲民眾：非必要不出門

報復性出國！陸客搶辦歐洲簽證「排到9到10月」　中東成熱門地

陸掀起「三伏貼」熱潮　首日「開貼破萬」連電商也賣翻

史上最強降雨襲浙江嘉善！全城淪「大型泡水場」　居民家變泳池

陸統計局官員：中國經濟沒有通縮　下階段也不會！

8歲男童過世「器捐救8人」！爸爸淚崩：他想要當英雄

陸16-24歲失業率21.3%再創新高！陸官員坦言：下月可能還會更高

妙齡女更衣遭男孩闖入2次「全身被看光」　健身房：找媽誤入

陸第2季GDP成長6.3%　低於市場預期

陸官員誤傳「穿絲襪等我」急辯：被病毒入侵！工作群組300人尷尬

松嶺之星完工將湧人潮　松柏嶺周邊暨旅遊服務設施改善強化

促參案件涉公共利益 依法並公開透明 免遭圖利之嫌

華泰王子飯店特賣會限4天！「9元起」出清千樣商品　運動器材2.5折

台灣大創付錢拿嘸貨虧2.7億　前日籍總座搞失聯判賠300萬

蕭敬騰跳錯阿美族舞「正確動作是這樣」　《康熙》早教過：交叉就錯了

海口啟動「六停」措施　呼籲民眾：非必要不出門

比喻柯文哲是「颱風眼」　矢板明夫：很多支持者對藍綠惡鬥不滿

力麗董座坦言纖維價格在谷底　成衣回收廠拚10月完工

懸殊對決影片曝！台中smart鬼切　與「雙節公車」擦撞抖一下

雄警高空垂降！破窗抄查博弈地下機房　1年「洗錢90億」首腦栽了

大陸熱門新聞

男減肥每天1餐　四肢無力癱床送醫

女大生「名字太可愛」每天被點名　出勤率超高

約應召女見面就拒絕　男大生挨罰喊冤

陸唯一生產「重粒子設備」是它！2優勢價格超狂

12歲小弟暑假旅遊墜機亡！起飛失敗撞擊墜地

驚呆！鄰居陽台突然出現7頭牛

走進北廣錄製間！王令麟：音樂助兩岸交流

體驗央視網虛擬主播 　王令麟點贊AI科技

陸官員誤傳穿絲襪等我　急辯：被病毒入侵！

國台辦聯合採訪啟動 陳斌華發言

解放軍「天才科學家」突死亡！

印度「抗中神劇」遭陸痛批：毒雞湯

她更衣遭男孩闖入2次「全被看光」　健身房：誤入

8歲男童捐器官救8人　爸淚崩：他想當英雄

更多熱門

相關新聞

「三伏貼」治過敏！醫：把握3天冬病夏治

「三伏貼」治過敏！醫：把握3天冬病夏治

時序入夏，不少人會吃飲冰品消暑，但有些人卻因此加重過敏性疾病的症狀，恰巧近期又到了中醫「三伏貼」治療時期，有過敏問題的民眾，可利用初伏、中伏、末伏3天來施行貼藥灸療，今年的三伏天為7/11、7/21、 8/10。中醫師指出，三伏貼可預防冬季舊病復發，也是所謂的冬病夏治，目前在台灣、中國大陸、美國、加拿大和歐洲皆有使用。

少喝冰水！醫激推「夏天排濕法」對4種人超有效

少喝冰水！醫激推「夏天排濕法」對4種人超有效

三伏貼療法有效治過敏　打噴嚏、流鼻水尤其有效

三伏貼療法有效治過敏　打噴嚏、流鼻水尤其有效

全身是汗吹冷氣超危險！醫授「5招預防中暑」

全身是汗吹冷氣超危險！醫授「5招預防中暑」

毒素累積讓人變老又變醜！醫曝「排毒3通道」

毒素累積讓人變老又變醜！醫曝「排毒3通道」

關鍵字：

三伏貼

讀者迴響

熱門新聞

網紅控廖峻「連千毅大哥出手了」！重話警告：難以收拾

女兵氣伴侶被劈腿　虐死19歲女下場曝

快訊／國1清晨事故　成立緊急應變小組

宋智孝「父母職業首曝光」全場驚呆！

蕭敬騰未婚妻突曬「蕭寶寶」萌照！16天前才爆懷孕

見3歲童獨走公路　她下車關心竟失蹤

27歲女遭割草機輾過　屍塊四散慘死

湖口移工砍人2傷　警脖子遭砍

經濟部加碼發錢！最多領5000元　「申請條件」一次看

屏東廟壇宮主虐死親兒　判刑14年半定讞

倪安東、管罄辦婚禮！登記1年多披白紗「浪漫合唱」

「蒟蒻講幹話」死訊引議！老婆回應了

泰利估今轉中颱　恐有新颱侵台機率曝

直擊巨星男神驚現台北街頭！「無P天菜顏值」全被拍

米砂罕曝黑髮照！網：完全變個人

更多

最夯影音

更多
趙小僑女兒抓週「抓爸爸」　典典寶寶指算盤超萌奶音：我不要～

趙小僑女兒抓週「抓爸爸」　典典寶寶指算盤超萌奶音：我不要～
陳奕迅喊「我恨張學友」周董也中槍XD　歌迷點歌..他問號：叫我投胎？

陳奕迅喊「我恨張學友」周董也中槍XD　歌迷點歌..他問號：叫我投胎？

狗狗誤闖輕軌「趴鐵道曬太陽」　列車進站！乘客協助成功引開

狗狗誤闖輕軌「趴鐵道曬太陽」　列車進站！乘客協助成功引開

「不以人廢言」回應凱道集會　賴清德：建設性批評就採納

「不以人廢言」回應凱道集會　賴清德：建設性批評就採納

戴愛玲突Cue范逸臣上台猛戳胸肌　合唱《千年之戀》他想霸麥XD

戴愛玲突Cue范逸臣上台猛戳胸肌　合唱《千年之戀》他想霸麥XD

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面