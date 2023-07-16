網路投資虛擬貨幣遭詐117萬　小資女求助假反詐專員又被騙29萬

▲梁姓女子遭網路詐騙、又求助網路「反詐專員」，一再遭詐達146萬元，才報警合作逮捕嫌犯。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投市梁姓女子誤信網路投資廣告、加入Line群組依照投資教學，陸續砸下超過117萬元購買虛擬貨幣，後來發現無法提領獲利，卻又在網路上求助假冒警察的「反詐專員」，又遭詐29萬元後才清醒報警，與警方合作在面交時逮捕嫌犯。

南投警分局於5日接獲梁女報案，表示其先前在臉書上誤信投資廣告（熊貓專買賣幣），加入通訊軟體Line群組後依照投資平台教學課程操作，陸續以網路匯款及面交方式付出117萬5320元購買虛擬貨幣，以為能獲取高報酬利潤，直到無法提領獲利時才發覺可能受騙。

但是梁女未循正常管道向正牌警察求助，反而在網路上搜尋如何取回遭詐騙款項訊息，又遭網路上假冒警察之「Ac-反詐專員2」以Line聯繫，並以話術詐騙29萬元後，不但先前遭詐金額無法取回，竟還被要求再支付額外款項，梁女這才清醒發現遭詐，求助警方。

警方得知梁女與「反詐專員」還有約定6日中午要繳交額外款項，認為機不可失，立即指派員警到面交地點部署埋伏，在被害人與詐騙成員面交時，立刻上前將假冒「反詐專員」的李姓犯嫌逮捕，並查扣詐騙贓款77萬元，全案訊後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送法辦。

南投分局呼籲民眾，強調高報酬、穩賺不賠的投資都是詐騙手法，在社群網站等平台看到投資廣告，或被邀進投資教學群組，切記3要訣「勿急、勿躁、多思考」詳加查證，發現遭詐時更不要自行上網尋求不明人士幫助，應循正常管道撥打165反詐騙專線或向附近警察機關求證，避免再次遭到詐騙。