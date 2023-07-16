快訊／賴清德全代會宣示「維持現狀」　喊「中華民國台灣」團結社會

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德今（16日）出席全國黨員代表大會開幕式，與「民主大聯盟」立委參選人同台。賴清德會中宣示，將推動「國家希望工程」，打造民主和平、創新繁榮、公義永續的台灣；他說，台灣不是中華人民共和國的一部分， 會持續以「中華民國台灣」團結台灣社會，以「四個堅持」捍衛民主憲政體制，維持現狀。

▲賴清德出席民進黨全代會造勢。（圖／記者陳家祥攝）

賴清德今天在全代會致詞時表示，近年世界局勢發生重大變化，民主與極權對峙嚴重、全球產業板塊改變劇烈，數位轉型及淨零轉型來的又快又急，台灣所面臨的挑戰勢必越來越多，他承諾，將把民主大聯盟的精神擴及於社會，結合各領域優秀的人才，一起推動「國家希望工程」，把台灣打造為「民主和平的台灣」、「創新繁榮的台灣」、以及「公義永續的台灣」，讓台灣成為世界上令人驕傲的民主故事。

對於民主和平的台灣，賴清德表示，台灣不是中華人民共和國的一部分， 他會持續以「中華民國台灣」團結台灣社會，面對區域霸權擴張，將持續以「四個堅持」，捍衛民主憲政體制，維持現狀，並透過「四大支柱」，向世界展現台灣追求民主、追求和平的意志與決心。

賴清德強調，台灣會積極增進自我防衛的能力，提升國家韌性；會壯大供應鏈，追求貿易多元化，確保台灣的經濟安全；要與理念相近國家建立更強健的夥伴關係，一起致力追求印太地區的和平穩定發展；並且，在尊嚴對等的原則下、讓兩岸外交政策保持一致性，展現穩定且有原則的兩岸領導力，推動兩岸交流、合作，增進兩岸人民的福祉。

對於創新繁榮的台灣，賴清德說，將推動以創新驅動成長的經濟願景，運用國家的力量全面推廣數位轉型，積極布局下世代科技創新，並且在邁向2050淨零轉型過程中，帶動「綠色成長」的新動能，其次，要延伸台灣資通訊及半導體產業優勢，支持更多隱形冠軍發展成為「護國群山」，強化台灣在全球產業供應鏈的地位，並且提升中小微型企業競爭力，推動地方創生、支持在地產業，發展社會企業，落實「包容性成長」，讓人人共享經濟果實。

對於公義永續的台灣，賴清德表示，他出身貧困家庭，因此深深體會，國家的希望來自於人人都要有希望，沒有一個人該被放棄，一個越公平的社會，也越有利於社會發展，因此，他將投資未來世代，要讓0歲到22歲，都有足夠的社會支持，讓不同社經家庭背景的孩子，都能擁有追求夢想的機會。

對此，賴清德表示，他與執政團隊一起努力，提出了「縮小公私立大專學雜費差距」，以及「挺青年居住三策」，未來更要擴大政府的社會投資，進一步推動「0到6歲國家一起養2.0」、「長照3.0」，強化社會支持，並確保勞動權益、性別權益，族群權益、健康權益都獲得充分保障，落實多元平權的價值，以及堅定打擊黑、金、槍、毒、詐，以建立和諧安定的公義社會。

賴清德說明，「國家希望工程」是他的願景和理想，也是為下一個階段共同擘劃的治國藍圖，接下來，他也將透過各種形式，逐一公布所有政策主張。

賴清德向國人喊話說，「我有方向，有執行力，而且意志堅定，請給我機會，扛起下一個階段的執政責任，我會以和平為燈塔，用民主當指南針，在複雜的地緣政治中，乘風破浪，帶領台灣穩健前進；台灣要繼續前進，也需要國會過半的力量來支持，也請各位大力支持『民主大聯盟』的候選人」。