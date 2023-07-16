臨江夜市爆外送員互撕！一人失控譙警還噴煙　慘被壓制強制送醫

記者張君豪／台北報導

7月15日晚間9時許，台北市大安區通化、臨江街口的臨江觀光夜市，發生一起外送員衝突衍生的妨害公務案件。一名吳姓送餐員（男、36歲）在場檢舉另名送餐員白男（29歲）送餐機車排氣管有改管，要警方當場處理，對方也當面檢舉吳男機車違停，警方當場均告知會依法告發後，吳男疑似不滿警方態度，先後以呼氣朝警員臉噴煙、飆罵髒話方式挑釁抨擊警方執法，警員宣告其權利後將其實施保護管束，經119救護人員到場將吳男強制就醫觀察。

▲兩名送餐員因細故相互檢舉爆發衝突，警方到場將吳男帶回評估後送醫。（圖／記者張君豪翻攝）

警方指出，本來這起案件就是單純的送餐員糾紛，依法向警方告發檢舉，但警員到場後發現吳姓送餐員情緒激動，且對警方處理檢舉開罰方式不滿，先後以「靠北」「幹XX」等粗俗不雅字眼辱罵警方，甚至警方告知其相關權益，要求他小心避免觸犯妨害公務罪嫌，吳男情緒爆走直接在馬路上狂奔。

警方為保護吳男安全，先施與必要強制力將他管束帶回警所，並通知台北市消防局救護人員到場評估後，認定吳男情緒激動，為保護他身體有就醫評估必要，依精神衛生法規定強制送醫。

大安警方呼籲：民眾遇有糾紛案件應保持理性，同時配合在場警方依法執行公務，切勿聚集圍觀影響警方執法，另對於任何挑釁及不理性行為，倘涉及執法人員人身安全及生命受到威脅時，必定強勢執法以捍衛警察尊嚴。

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