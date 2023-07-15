大道熱炒店營業最後一晚「店內訂位全滿」　熟客送飲料替老闆打氣

▲大道創意料理16日起暫停營業。（圖／王老闆提供、翻攝自Google）

記者柯沛辰／綜合報導

北科大學生不滿熱炒店提供的白飯不夠，集體怒刷1星負評，意外掀起「白飯之亂」。如今事發的「大道創意料理快炒」宣布16日起無限期停業，15日是營業的最後一晚，讓許多熟客備感不捨，除了到店用餐，也替老闆加油打氣。

「大道創意宴會館」12日公告，7/16起無限期暫停營業，即日起不再接受任何形式來店的客人，僅提供原本訂位客人用餐。

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老闆日前解釋，事件浪費社會資源，衍生的言論也造成學生們直接或間接傷害，在此向學生們及社會大眾致上最深歉意，「為此大道創意宴會館謹訂於7/16起無限期暫停營業，待整個事件整理告一段落。」

根據《三立新聞網》報導，有熟客表示，一得知要停業後，就趕緊訂位來用餐，如果店關了真的很可惜，希望老闆之後能重新開店。

另一名香港遊客則說，看到「白飯之亂」的新聞才知道這家店，從來沒看過集體刷一星的情況，很好奇餐點口味，特地慕名而來，不料因為沒訂位，不得其門而入。

對此，老闆表示，有收到民眾送飲料打氣，但今晚訂位已滿，不再接客，至於未來何時開店，目前還沒想法，現階段只想先休息一段時間。

回顧整起事件，27位北科大學生8日到熱炒店「大道創意料理快炒」用餐，因白飯沒了且沒吃飽，在Google評論上留下1星評價。

事後，老闆直言被刷整排1星評論太惡意了，學生則發聲明並回到熱炒店道歉。當時「北科資財營」粉專貼出雙方合照，表示誤會已經解開了，但面對網路霸凌，總召認為沒有隱忍必要，發布影片還原7大爭議點，再度開戰熱炒店老闆。

7月11日，老闆釋出補飯畫面反擊，隨後在文中道歉「總而言之沒讓學生吃飽飯，我們錯了」，不料隔天就宣布無限期暫停營業，掀起各界熱議。

▼老闆最後釋出補飯畫面反擊，並在文內道歉「沒讓學生吃飽飯，我們錯了」。（圖／大道創意料理快炒提供）