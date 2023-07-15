河南永城全市禁賣涼皮　只因有人中毒1死1傷　

▲ 大陸河南永城兩名女子吃涼皮後中毒。（圖／翻攝 搜狐）

記者任以芳／綜合報導

大陸河南永城有兩名女子吃涼皮後中毒，造成1死1傷，市場監督管理局14日證實有此事，全市涼皮立刻查封。網路也傳出兩種版本，一是涼皮有過量硼砂，另外是天氣熱發生變質，滋生米酵菌酸，引發中毒。

綜合陸媒報導，近期永城市民眾發現大部分的涼皮店都關門了，外賣也下架，覺得事有蹊蹺。甚至有網友留言稱，梁鼻是否犯法，為何全城不給販賣？

隨後，網路出現官方證實原因，大陸河南永城市一名20歲女子與家人在永城市百花街吃了一碗涼皮後中毒，目前，該女生正在醫院ICU住院，而其同行的舅媽已經離世。事件發生後，永城市全市涼皮店全面查封，暫時不能銷售涼皮。

陸媒《縱覽新聞》報導業指出，其實網傳消息疑似最早出現在10日，一張永城市某社區聊天截圖顯示，有業主稱朋友妹妹，以及一起用餐的舅媽前兩天吃涼皮，造成一死一傷。

▲河南永城禁止暫時賣涼皮 。（圖／翻攝 搜狐）

該消息稱，涼皮不是老闆自己做的，是買的，老闆已經被警方逮捕。至於中毒的原因，網傳消息有兩個版本，一種說法是稱涼皮被添加了過量的硼砂，另一種說法是涼皮變質，滋生米酵菌酸，引發中毒。

報導指出，一名店家稱，聽到的原因是有人批發涼皮存放時間過長，導致變質吃「壞」人了。

還有店主坦言，確實被要求禁售，時間大概已有四天時間，原因不是很清楚，但對於政府的要求表示支持，也希望儘快查清楚。少數店主稱，店裡的涼皮是自己現做現賣，沒有受到限制，可以進行銷售。

由於涼皮是大陸消暑小吃，竟然發生吃死人意外，當地政府相當重視乾脆把先封殺所有涼皮店，雖然出發點是保護民眾飲食安全，但做法卻過於粗暴，引起部份民怨。目前，當地公安機關著手調查，涼皮產製是否有問題，還在進一步追查。

