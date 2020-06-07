一天只賣40份　西安辣媽開名車賣涼皮爆紅

▲這名辣媽為了維持食品新鮮及有充分時間陪伴孩子，一天只賣40份涼皮。（圖／翻攝騰訊新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸「地攤經濟」持續發酵，西安一位80後辣媽開著奧迪休旅車賣涼皮在網路上爆紅。據了解，這位辣媽出來擺攤主要是為了有更多時間陪伴上幼稚園的4歲孩子，基於同個原因，她不僅收掉了年盈利50萬元人民幣（約215萬元新台幣）的貿易公司，還賣掉了價值千萬人民幣的上海房產並帶著孩子回老家生活。

▲大陸西安一名辣媽開奧迪賣涼皮在網路上爆紅。（圖／翻攝騰訊新聞）

《中華網》報導，這位辣媽從小在西安長大，大學畢業後前往上海謀求發展，從一名基層員工一路往上打拼，成功創立了自己的貿易公司。不過，隨著孩子出生長大，這位辣媽在陪伴孩子和事業上做出了取捨，回到家鄉擺地攤。

不過，這位辣媽開奧迪名車賣著傳統小吃涼皮，一天還只賣40份，引起網友的好奇和關注，讓她在網路上爆紅。據這位辣媽表示，回到西安後，每天利用孩子上學的時間去擺攤，才會有更多的時間陪伴孩子，「把自己的車開出來擺攤，純粹是因為方便而已，不想因為工作的原因而忽略了孩子的成長。」

至於為何能擁有這樣充裕的時間和資金，使得生活和照顧孩子能兩不誤，這位辣媽也坦言，賣掉千萬人民幣的上海房產後，手上已經有一筆現金可以運用，依這樣的工作形式而言還可以獲得更多自由，不想出攤的時候更可以陪伴孩子。

▲這名80後辣媽賣掉上海千萬房產，帶著孩子回到西安生活。（圖／翻攝騰訊新聞）

對此，大部份網友為這位辣媽點讚，認為她為了孩子而放棄事業的行為值得稱許，偉大的母愛也令人敬佩，不過，也有人提醒，無論是選擇做全職媽媽，還是在職母親，還是得根據自身的情況仔細考慮清楚，畢竟不是每個人都能像這位辣媽一樣，有這樣的底氣可以過日子。