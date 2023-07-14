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通通吃起來！台中第一屆鍋烤節登場　屋馬、逢甲激旨燒鳥也參戰

▲通通吃起來！台中第一屆鍋烤節登場，屋馬、逢甲激旨燒鳥也參戰。（圖／記者游瓊華攝）

▲通通吃起來！台中第一屆鍋烤節登場，逢甲串燒名店激旨燒鳥也參戰。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

台中人愛吃火鍋、燒肉出了名！台中市長盧秀燕今（14）日宣布，首屆「台中鍋烤節」正式起跑，光是「十大火鍋燒烤店家票選」就有近500家業者報名，包括燒肉霸主屋馬、逢甲串燒名店激旨燒鳥也參戰。市府表示，民眾下載「台中通暨購物節APP」，7月17日至8月17日於「2023台中鍋烤節」專區投票，就有機會獲得300組萬元鍋烤抵用券及百萬汽車大獎。

▲通通吃起來！台中第一屆鍋烤節登場，屋馬、逢甲激旨燒鳥也參戰。（圖／記者游瓊華攝）

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▲台中市長盧秀燕笑稱自己是吃貨，預估鍋烤節可帶來80億商機。（圖／記者游瓊華攝）

笑稱自己是吃貨的市長盧秀燕指出，台灣火鍋商機一年超過500億，燒烤超過150億，即便到夏天，火鍋、燒烤店仍大排長龍，辦鍋烤節就希望抓緊商機，接連帶動其他如觀旅等產業。經發局長張峯源補充，市府今年投入800萬預算，以「鍋烤雙饗、台中獨享」為主題，推出「台中鍋烤節」，透過「就是愛鍋烤徵件競賽」及「十大火鍋燒烤店家票選」兩大活動推廣，預計可再帶動80億經濟效益。

▲通通吃起來！台中第一屆鍋烤節登場，屋馬、逢甲激旨燒鳥也參戰。（圖／記者游瓊華攝）

▲屋馬集團人海戰術吸引媒體目光，旗下各品牌皆投入票選活動中。（圖／記者游瓊華攝）

「十大火鍋燒烤店家票選」目前有近500家業者報名，並透過「台中通暨購物節APP」票選，民眾只要投票，就有機會抽到300組「萬元鍋烤抵用券」及百萬汽車。

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