造福市民　善心企業捐贈台南市消防局小型水箱車

▲善心企業寯陽實業有限公司，捐贈台南市消防局小型水箱車1輛，由消防局局長李明峯代表受贈並回贈感謝獎座。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



善心企業寯陽實業有限公司，秉持著取之於社會、用之於社會的回饋精神，捐贈台南市消防局小型水箱車1輛，15日日由董事長蔡明憲先生兒子結婚大喜之日，辦理捐贈儀式，由消防局局長李明峯代表受贈並回贈感謝獎座，讓這場結婚典禮更添光彩也更具有意義。



寯陽實業於1999年創立，為專業的車燈製造廠，公司通過ISO9001認證，產品也逹成ECE、DOT/SAE、CCC認證，係立足台南放眼世界的優質企業。寯陽實業歷年來持續參與社會公益，過去也曾捐贈救護車、勤務機車及各式救災裝備器材，此次捐贈之小型水箱車命名為寯陽實業3號，該車配有高壓細水霧系統、水箱、拖船勾及各式救災設備，總價值逾新台幣450萬元，為1輛多功能型之消防車輛，將配置於公園分隊，實為消防局災害搶救的新利器。



市長黃偉哲表示，感謝寯陽實業有限公司認同消防局，願意捐贈消防救災車輛，這輛多功能消防車對於市區救災非常有幫助，政府資源有限，但民間力量無窮，此義舉不但充實本市消防救災能量，更增進了災害搶救之效能，足以為社會標竿、義行典範。



消防局局長李明峯亦感謝寯陽實業有限公司慷慨解囊，本次捐贈的小型水箱車有高機動性且多功能之特點，可迅速穿越狹小巷弄抵達災害現場，將助於消防同仁於災害發生時迅速搶救，維護民眾的生命及財產安全。