陸6月猴痘新增106例　96例發病前21天內有男男性接觸行為

▲大陸6月份猴痘確診病例106例，有96例在發病前21天有過男男性接觸史。（示意圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸中疾控官網昨（14）日公布《2023年6月猴痘疫情監測情況》，大陸境內（不含港澳台）新增報告106例猴痘確診病例，其中，廣東48例、北京45例、江蘇8例、湖北2例、山東2例和浙江1例，無重症、死亡病例。

▲顯微鏡下感染猴痘病毒的細胞。（圖／CFP）

《光明網》報導，中國疾控中心衛生應急中心副主任、研究員施國慶表示，本輪猴痘疫情主要通過男男性行為人群之間的密切接觸傳播，我國內地6月份報告的106例病例均為男性，101例明確為男男性行為人群，其中96例明確發病前21天內有男男性接觸史。

施國慶指出，猴痘主要侷限於男男性行為人群和通過性接觸傳播，與新冠、流感等呼吸道傳染病傳播速度相比，猴痘傳播速度較慢，但也可能出現局部聚集性疫情，「除性接觸以外的密切接觸者有370多人，其中僅1人因與確診病例同床居住感染。」

大陸首都醫科大學附屬北京佑安醫院感染綜合科主任醫師李侗曾表示，出現發熱、皰疹等現象，應及時就診，尤其是近期與類似患者密切接觸的人員，「目前針對猴痘的治療主要是對症支持，發燒就使用解熱藥物，有明顯的疼痛則使用一些鎮痛藥物；另外，要做好皮膚護理，避免繼發的皮膚細菌感染。」