「阿宏」丟包台中按摩妹？　鄉民揪出3疑點：很多地方怪怪的

記者葉國吏／綜合報導

台中市30多歲的林姓女子與網友「阿宏」到嘉義遊玩，沒想到過程中遭到丟包，引起網路討論。不過事後又傳出林女是幫顧客按摩，事後「阿宏」跑單沒給錢還丟包。不過對此說法，批踢踢鄉民點出三個疑點，「感覺有很多地方都怪怪的，這些疑點有比較合理的解釋嗎？」

▲台中女慘遭阿宏丟包嘉義，身上沒有半毛錢，因此崩潰大哭。（圖／記者翁伊森翻攝）

林女被丟包的消息在網路上引起熱議，14日傳出林女對員警表示，她與「阿宏」並非只是網友相約遊玩，而是還有提供按摩服務，沒想到「阿宏」結束後沒付錢又將她丟包，才會難過地大哭。

▲鄉民討論阿宏事件。（圖／翻攝批踢踢）

不過批踢踢鄉民提出三個疑點：

疑點一

一開始說是在網路上相約出遊，結果後來變成是提供按摩服務。但約出來之前都沒有確認過對方照片嗎？阿宏是否有受騙的可能？

疑點二

阿宏如果事先知道對方 也能接受，那為何載到嘉義才要丟包？如果是到現場才發現晴天霹靂，真的還有可能享受完按摩才烙跑嗎？

疑點三

為何相約按摩 要大老遠從台中跑去嘉義？如果明知自己沒帶錢 那應該堅持服務當地客就好了吧，為何還跟著去外縣市？

對於這三個疑點，其他鄉民也都覺得詭異，再度引起討論。