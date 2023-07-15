中山女高旗槍隊訪九州玉名高校　兩校簽訂合作備忘錄

▲北市中山女高旗槍隊學生赴日本玉名高校參訪。（圖／中山女高提供）

記者楊惠琪／台北報導

擁有一甲子歷史的台北市中山女高旗槍隊，日前到日本九州熊本與專修大學玉名高校行進管樂學生進行交流參訪，雙方並簽訂交流合作備忘錄，將延續兩校的各項藝文活動交流及拓展同學國際視野，期間也拜訪熊本縣玉名市役所，由市長藏原騰浩接見。

中山女高校長張云棻表示，去年12月嘉義市國際管樂節30周年，活動中特別邀請來自日本熊本縣，曾獲日本全國金賞特優第一名的玉名高校吹奏樂部演出，當時玉名高校特別安排到中山女高，進行為期兩天的國際音樂交流與演出，兩校樂旗隊學生建立美好友誼，今年暑假特別安排學生回訪。

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張云棻指出，玉名高校吹奏部已連續20年代表九州參加全日本行進管樂大賽，獲得15次全國金獎及7次最優秀獎殊榮，經常受邀至世界等地演出，這次中山女高槍旗隊學生實際入校參訪，發現活躍於日本行進管樂界的頂尖團隊背後，是認真看待每一個小細節的態度，以及精細及嚴謹的處事風格，讓學生留下深刻印象。

張云棻說，這次簽訂兩校合作備忘錄後，未來會啟動更多互訪、交流活動，未來中山女高也將致力於重振樂旗榮光，積極招生並希望能引進相關資源，使學生不但能有精湛的一技之長，更能學習到終身受用的人生態度。

為招募中山女高樂旗隊成員，校方將於8月26至27日舉辦為期兩天的中山樂旗暑期體驗營，請來⽇本、美國、台灣國際師資團隊，以管樂合奏、打擊重奏、視覺藝術等，設計動態與靜態的課程，並開放校內與校外學生報名參加，相關報名訊息可上網查詢。