　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

分析／賴清德如何破35%天花板　拆2彈：戰爭恐嚇牌、討厭綠營氛圍

▲▼民進黨主席暨總統參選人賴清德出席台北市信賴台灣之友會成立大會。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨主席暨總統參選人賴清德。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者陶本和／台北報導

民進黨全代會16日登場，總統參選人賴清德、立委參選人都將同場亮相，依慣例他也勢必會發表談話，凝聚黨內氣勢。放眼當前局勢，在不論三腳督或四腳督的對戰組合，都是回歸「基本盤」的對決；然而，賴清德下一階段，如何突破35%的支持度天花板，勢必成為他的課題，無非得拆解「戰爭恐嚇牌」，以及國內「討厭民進黨」的氛圍。

2024總統大選在未來幾個月裡，不論呈現三腳督、四腳督的對戰組合，對於賴清德陣營而言，都是一場回歸「基本盤」的選局。不過，目前民調暫居第二的民眾黨參選人柯文哲，夾帶「聲量、網路高討論、年輕人高支持」的威脅，緊追其後，這確實讓賴陣營不得不把神經繃緊，謹慎觀察藍白整合或藍營分裂等可能發展。

根據近幾個月的各式民調，賴清德的支持度落在30%至35％之間，雖然暫居領先態勢，但不可諱言的是，這似乎已是他的支持度天花板，要如何突破35%，勢必是他下一階段新的課題。綜合整理，賴清德所面臨的幾個顯而易見的隱憂，需要賴陣營逐步來拆彈，包括：「戰爭與和平的選擇」（戰爭恐嚇牌），以及國內「討厭民進黨氛圍」。

▲▼民進黨主席暨總統參選人賴清德出席台北市信賴台灣之友會成立大會。（圖／記者李毓康攝）

首先，在「戰爭與和平的選擇」部分，賴清德在兩岸與外交論述上，定調穩定台海、維持和平現狀，持續爭取與民主陣線友盟國家站在同一陣線，強化理念相近民主國家的連結與合作，路線算是鮮明依循蔡英文政府的外交論調。事實上，採取「穩健」、「維持現狀」的路線，目前也確實在國際間是最大共識。

至於「戰爭與和平的選擇」的論調，根據諸多地方上的綠營黨公職向黨中央多次提醒，包括「戰爭牌」、「恐嚇牌」，確實在地方上造成緊張跟恐慌，舉凡提及軍購、加強軍備、強化訓練，乃至於強化與美方的合作等，都會被扭曲成「選擇賴清德等於選擇戰爭」。

不可諱言，相關論述確實造成民間的恐慌。對此，國安單位也已有預警，在選舉期間，依慣例中共對台系統都會有一連串錯假訊息的作為，「戰爭與和平的選擇」會是這次選舉期間，對岸操作的重點之一。據了解，國安系統也已就可能對民心浮動等可能，進行鋪排與應對。

因此，近來幾個文宣系統開始對外釋疑，在經濟方面，多半說明各國企業加碼在台投資情形，這不同於過往，可能發生戰爭地區總會出現出走潮；而外交單位也緊盯可能出現的所謂「移民潮」等論述，並強化說明過去熟知的「兩岸關係」，在美中對抗、全球威權主義擴張、全球供應鏈重組，區域情勢驟變之下，台海的情勢已會牽動國際，從G7、G20到歐盟等，都聯合發表支持台海和平現狀的態勢看，昔日的兩岸關係、台海議題，儼然成為全球議題。

在國安單位，則是「極罕見」安排國安局長蔡明彥上火線，接受網路節目的專訪，並且明確釋出「中共目前還不具備武力犯台能力」、「台海沒有兵凶戰危」的訊息；同時，也針對外界所謂「2027年中共具備武力犯台能力」進行釋疑。

在選務系統方面，賴清德則是駁斥「戰爭與和平的選擇」的論調，並強調2024大選應該是「威權與民主」的選擇；近來，他更在「全國宜蘭旅外鄉親挺賴清德後援會」中更進一步揭示其路線，「在蔡總統的領導下，我們與白宮接近了，未來我所領導的國家，也是朝這個方向持續走近」，「台灣不放棄持續走入世界，朝向白宮這個方向，這是我們對台灣社會不悔的承諾」。

據綠營選務人士表示，相對於柯文哲近來的失言，甚至涉及外交領域的失言，包括：網軍癱瘓中共基礎設施，以及把日本參議院幹事長世耕弘成認錯，也將其私下分析台灣加入CPTPP難處，公開解讀成日本稱台灣不可能加入等，都顯示其「不穩定性」。

因此，該選務人士說，賴清德要如何打「國際牌」，著實是關鍵，他要凸顯其特質，與柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜做出明顯區隔，強化賴清德是「區域間穩健、冷靜、沉穩，不是麻煩製造者」的領導人角色。

▲▼民進黨主席暨總統參選人賴清德出席台北市信賴台灣之友會成立大會。（圖／記者李毓康攝）

其次，賴清德無非得面對國內「討厭民進黨」的氛圍。據了解，在內部討論中，確實有人認為，在外交政策上可採「蔡規賴隨」的穩健路線，但內政的政策擘畫部分，不建議全然承接蔡政府，這不是打臉蔡政府，而是避免繼續落入「討厭民進黨氛圍」，以及讓民眾有「又是蔡政府這套」，沒有煥然一新的印象。

不過，由於現階段藍白陣營大鬥法，特別是藍營挺侯、挺郭派爭論不休之際，賴陣營確實落入，戰法上不知攻誰，攻誰都不對的困境。黨務人士分析：第一，在5月前後，綠營強攻侯友宜，但正規部隊還沒出動，侯友宜支持度就已雪崩，支持者倒向柯文哲；第二，在柯文哲支持度攀升至第二時，綠營又得評估，柯文哲是否會有「越打越強」的可能；第三，郭台銘動向不明之際，綠營不宜輕舉妄動，若主導議題，反而綠營會成為各方敵營的共同箭靶。

因此，據了解，賴陣營應該會在藍白陣營人選大致底定之後，在內政議題的政策牛肉才會陸續出爐，預期會聚焦在高房價、低薪、少子化等議題，逐步視其節奏釋出。

ET快訊
被阿宏丟包！按摩女「1行為」比照騙嚴重　鄉民炸鍋：急著翻車嗎
快訊／新北中興橋死亡車禍！　騎士頸部爆血慘死
台灣滷肉飯加蔥酥香菇？陳立農傻住　陸男星：你吃的不正宗
快訊／5連霸前議員離世！　享壽68歲
《琅琊榜》女星遭控當小三、霸凌員工！　她上警局報案

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

喊話黃國昌解釋「佔國有地」爭議　律師：否則不只跌下神壇而已

黃國昌疑蓋房在國有保育區　新北：最重可罰30萬

68歲綠資深前議員游祥耀離世　他憶過往喊：正義武士持續流傳

分析／賴清德如何破35%天花板　拆2彈：戰爭恐嚇牌、討厭綠營氛圍

2024立委初探／民眾黨盼六都至少提1席區域　不分區最低提16席

2024立委初探／搶攻國會席次！藍有望衝破50席　躍升最大黨

2024立委初探／民進黨國會難過半　15席現任立委選情「亮紅燈」

9張圖一次掌握2024選局！　「藍綠白時力」73席區域立委提名戰況

法界：禁師生戀違憲　立委籲「用年齡區分」

聯合報誣指政府做生物戰劑未道歉　總統府籲：儘速更正不實報導

疊石頭同時腦筋急轉彎　連續快速機智問答15題

雲林熱炒店「不讓白飯之亂再現」　霸氣宣布：吃不飽招待炒麵薯條

黃鐙輝抖：萁媽賺比我多　認節目收攤「不用曬了」

日本「挽肉と米」登台　民眾清晨6點排隊撲空！

超準時鬧鐘！大公雞「嘹亮啼叫」　見爸賴奔枕頭邊...伸脖：咕咕咕

新住民被當逃逸移工猛追！17歲少年遭勒頸、頭縫17針

阿伯過彎自摔...無助站路邊　路人暖停下幫忙陪等救護車

周杰倫概念股掛牌狂飆48%　外媒：葉惠美靠兒晉升富豪

烏克蘭軍人斷腿「裝義肢」　被拒登機崩潰：要我怎回家

坐擁湖畔景致、生活機能優勢　澄清湖雙塔地標宅「堅山景仰」

喊話黃國昌解釋「佔國有地」爭議　律師：否則不只跌下神壇而已

黃國昌疑蓋房在國有保育區　新北：最重可罰30萬

68歲綠資深前議員游祥耀離世　他憶過往喊：正義武士持續流傳

分析／賴清德如何破35%天花板　拆2彈：戰爭恐嚇牌、討厭綠營氛圍

2024立委初探／民眾黨盼六都至少提1席區域　不分區最低提16席

2024立委初探／搶攻國會席次！藍有望衝破50席　躍升最大黨

2024立委初探／民進黨國會難過半　15席現任立委選情「亮紅燈」

9張圖一次掌握2024選局！　「藍綠白時力」73席區域立委提名戰況

法界：禁師生戀違憲　立委籲「用年齡區分」

聯合報誣指政府做生物戰劑未道歉　總統府籲：儘速更正不實報導

選秀歌手女友墜樓亡！家屬首發聲「分手借錢逼刪照」揭悲劇真相

陸跳繩隊集訓快到只剩殘影　扛9項世界紀錄備戰2023世錦賽

南韓暴雨釀土石坍方！慶尚北道10失蹤1傷　9千戶停電

運動沒喝水！高中生中暑肛溫飆41.5度送急診　醫揭身體缺水2大徵兆

入場券半小時就發完　「挽肉と米」開幕第2天人潮一樣爆棚

拜「性愛大神」求復合！她遭性侵問：沒射有效嗎　事後還幫神棍求情

Apple Watch Ultra估今年推新品　郭明錤：採用3D列印技術

「無痕山林、友善海洋」全台最大戶外二手裝備市集舊市凹逗，邀你一起實踐永續價值

愛犬睡成喪屍開嘴翻白眼　飼主貼崩壞照：有這樣的狗你幾點回家

中華電信限時7天快閃！手刀快搶年度最優惠方案　超值禮遇錯過等明年　

2萌娃坐「甩肉機」瘦身肥肉狂抖還笑到ㄎㄧㄤ掉

政治熱門新聞

綠前資深議員游祥耀離世　正義武士持續流傳

兩岸開戰「私人飛機將改成軍機」　郭台銘：我生在這、死在這、葬在這

9張圖一次掌握　73席區域立委提名戰況

法界：禁師生戀違憲　立委籲「用年齡區分」

吳子嘉認與柯文哲吵架　「他如果當著我的面，我就把他扁一頓」

遇支持者「拋直球」籲選2024總統　郭台銘立刻面露尷尬

聯合報誣指政府做生物戰劑未道歉　總統府籲：儘速更正不實報導

郭台銘提「五力」護台灣　批賴清德「和平4支柱」方法不可行

2024立委初探／民進黨國會難過半　15席現任立委選情「亮紅燈」

議員爆黃國昌透天厝佔國有地　「犯什麼法可能要問問黃律師」

2024立委初探／搶攻國會席次！藍有望衝破50席　躍升最大黨

郭台銘喊「未來每分每秒奉獻給台灣」　支持者沸騰10秒喊「選總統」

大聯盟專家場勘大巨蛋　大讚「很棒的體育館」

代宣明智出席挺柯餐敘喊藍白合　宣昶有：老百姓都覺得侯被朱騙了

更多熱門

相關新聞

兩岸開戰「私人飛機將改成軍機」　郭台銘：我生在這、死在這、葬在這

兩岸開戰「私人飛機將改成軍機」　郭台銘：我生在這、死在這、葬在這

台海局勢升溫，鴻海創辦人郭台銘今（14日）表示，他收到很多民眾向他留言擔心戰爭、希望和平，所以他會盡量推動和平宣言，但如果真的打戰，他的私人飛機就改成軍用，給前線送物資；郭強調，「我生在這裡，死在這裡，葬也葬在這裡」。

郭台銘提「五力」護台灣　批賴清德「和平4支柱」方法不可行

郭台銘提「五力」護台灣　批賴清德「和平4支柱」方法不可行

吳子嘉認與柯文哲吵架　「他如果當著我的面，我就把他扁一頓」

吳子嘉認與柯文哲吵架　「他如果當著我的面，我就把他扁一頓」

遇支持者「拋直球」籲選2024總統　郭台銘立刻面露尷尬

遇支持者「拋直球」籲選2024總統　郭台銘立刻面露尷尬

代宣明智出席挺柯餐敘喊藍白合　宣昶有：老百姓都覺得侯被朱騙了

代宣明智出席挺柯餐敘喊藍白合　宣昶有：老百姓都覺得侯被朱騙了

關鍵字：

賴清德2024總統大選民進黨

讀者迴響

熱門新聞

李坤城兒爆：爸原追的是林靖恩姐姐！

即／郭鬼鬼道歉！坦承4大事件：認了有女兒

ryuchell替兒慶生2天後猝逝　前妻首發聲

早餐店「員工旅遊21天」羨煞常客　全場笑破盲點

「阿宏」約女按摩！爽完丟包害她大哭

蔡阿嘎日本街訪又被罵！日文留言湧現：別再來了

郭鬼鬼突認外流照！AV導演：還我公道

夫妻吵架！太太「一手扯斷」老公生殖器

跟「阿宏」南下嘉義玩！台中女慘遭丟包　崩潰痛哭

李坤城兒曝爸「不能和林靖恩分手」原因

啦啦隊女神首曝遭攝影師「誘拍裸照」！

爸媽「幫付500萬」買青埔房　38K男月繳3萬崩潰

劉芒才道歉1周「立刻有新動作」　再掀網怒：敗光好感

綠前資深議員游祥耀離世　正義武士持續流傳

明晚變天！準泰利颱風外圍水氣襲台　下周2天雨炸全台

更多

最夯影音

更多
疊石頭同時腦筋急轉彎　連續快速機智問答15題

疊石頭同時腦筋急轉彎　連續快速機智問答15題
雲林熱炒店「不讓白飯之亂再現」　霸氣宣布：吃不飽招待炒麵薯條

雲林熱炒店「不讓白飯之亂再現」　霸氣宣布：吃不飽招待炒麵薯條

黃鐙輝抖：萁媽賺比我多　認節目收攤「不用曬了」

黃鐙輝抖：萁媽賺比我多　認節目收攤「不用曬了」

日本「挽肉と米」登台　民眾清晨6點排隊撲空！

日本「挽肉と米」登台　民眾清晨6點排隊撲空！

超準時鬧鐘！大公雞「嘹亮啼叫」　見爸賴奔枕頭邊...伸脖：咕咕咕

超準時鬧鐘！大公雞「嘹亮啼叫」　見爸賴奔枕頭邊...伸脖：咕咕咕

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面