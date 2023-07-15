分析／賴清德如何破35%天花板　拆2彈：戰爭恐嚇牌、討厭綠營氛圍

▲民進黨主席暨總統參選人賴清德。（圖／記者李毓康攝，下同）



記者陶本和／台北報導

民進黨全代會16日登場，總統參選人賴清德、立委參選人都將同場亮相，依慣例他也勢必會發表談話，凝聚黨內氣勢。放眼當前局勢，在不論三腳督或四腳督的對戰組合，都是回歸「基本盤」的對決；然而，賴清德下一階段，如何突破35%的支持度天花板，勢必成為他的課題，無非得拆解「戰爭恐嚇牌」，以及國內「討厭民進黨」的氛圍。

2024總統大選在未來幾個月裡，不論呈現三腳督、四腳督的對戰組合，對於賴清德陣營而言，都是一場回歸「基本盤」的選局。不過，目前民調暫居第二的民眾黨參選人柯文哲，夾帶「聲量、網路高討論、年輕人高支持」的威脅，緊追其後，這確實讓賴陣營不得不把神經繃緊，謹慎觀察藍白整合或藍營分裂等可能發展。

根據近幾個月的各式民調，賴清德的支持度落在30%至35％之間，雖然暫居領先態勢，但不可諱言的是，這似乎已是他的支持度天花板，要如何突破35%，勢必是他下一階段新的課題。綜合整理，賴清德所面臨的幾個顯而易見的隱憂，需要賴陣營逐步來拆彈，包括：「戰爭與和平的選擇」（戰爭恐嚇牌），以及國內「討厭民進黨氛圍」。

首先，在「戰爭與和平的選擇」部分，賴清德在兩岸與外交論述上，定調穩定台海、維持和平現狀，持續爭取與民主陣線友盟國家站在同一陣線，強化理念相近民主國家的連結與合作，路線算是鮮明依循蔡英文政府的外交論調。事實上，採取「穩健」、「維持現狀」的路線，目前也確實在國際間是最大共識。

至於「戰爭與和平的選擇」的論調，根據諸多地方上的綠營黨公職向黨中央多次提醒，包括「戰爭牌」、「恐嚇牌」，確實在地方上造成緊張跟恐慌，舉凡提及軍購、加強軍備、強化訓練，乃至於強化與美方的合作等，都會被扭曲成「選擇賴清德等於選擇戰爭」。

不可諱言，相關論述確實造成民間的恐慌。對此，國安單位也已有預警，在選舉期間，依慣例中共對台系統都會有一連串錯假訊息的作為，「戰爭與和平的選擇」會是這次選舉期間，對岸操作的重點之一。據了解，國安系統也已就可能對民心浮動等可能，進行鋪排與應對。

因此，近來幾個文宣系統開始對外釋疑，在經濟方面，多半說明各國企業加碼在台投資情形，這不同於過往，可能發生戰爭地區總會出現出走潮；而外交單位也緊盯可能出現的所謂「移民潮」等論述，並強化說明過去熟知的「兩岸關係」，在美中對抗、全球威權主義擴張、全球供應鏈重組，區域情勢驟變之下，台海的情勢已會牽動國際，從G7、G20到歐盟等，都聯合發表支持台海和平現狀的態勢看，昔日的兩岸關係、台海議題，儼然成為全球議題。

在國安單位，則是「極罕見」安排國安局長蔡明彥上火線，接受網路節目的專訪，並且明確釋出「中共目前還不具備武力犯台能力」、「台海沒有兵凶戰危」的訊息；同時，也針對外界所謂「2027年中共具備武力犯台能力」進行釋疑。

在選務系統方面，賴清德則是駁斥「戰爭與和平的選擇」的論調，並強調2024大選應該是「威權與民主」的選擇；近來，他更在「全國宜蘭旅外鄉親挺賴清德後援會」中更進一步揭示其路線，「在蔡總統的領導下，我們與白宮接近了，未來我所領導的國家，也是朝這個方向持續走近」，「台灣不放棄持續走入世界，朝向白宮這個方向，這是我們對台灣社會不悔的承諾」。

據綠營選務人士表示，相對於柯文哲近來的失言，甚至涉及外交領域的失言，包括：網軍癱瘓中共基礎設施，以及把日本參議院幹事長世耕弘成認錯，也將其私下分析台灣加入CPTPP難處，公開解讀成日本稱台灣不可能加入等，都顯示其「不穩定性」。

因此，該選務人士說，賴清德要如何打「國際牌」，著實是關鍵，他要凸顯其特質，與柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜做出明顯區隔，強化賴清德是「區域間穩健、冷靜、沉穩，不是麻煩製造者」的領導人角色。

其次，賴清德無非得面對國內「討厭民進黨」的氛圍。據了解，在內部討論中，確實有人認為，在外交政策上可採「蔡規賴隨」的穩健路線，但內政的政策擘畫部分，不建議全然承接蔡政府，這不是打臉蔡政府，而是避免繼續落入「討厭民進黨氛圍」，以及讓民眾有「又是蔡政府這套」，沒有煥然一新的印象。

不過，由於現階段藍白陣營大鬥法，特別是藍營挺侯、挺郭派爭論不休之際，賴陣營確實落入，戰法上不知攻誰，攻誰都不對的困境。黨務人士分析：第一，在5月前後，綠營強攻侯友宜，但正規部隊還沒出動，侯友宜支持度就已雪崩，支持者倒向柯文哲；第二，在柯文哲支持度攀升至第二時，綠營又得評估，柯文哲是否會有「越打越強」的可能；第三，郭台銘動向不明之際，綠營不宜輕舉妄動，若主導議題，反而綠營會成為各方敵營的共同箭靶。

因此，據了解，賴陣營應該會在藍白陣營人選大致底定之後，在內政議題的政策牛肉才會陸續出爐，預期會聚焦在高房價、低薪、少子化等議題，逐步視其節奏釋出。