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條通女王揭直銷騙局！賣萬元精油給拮据客　她痛哭自罵：該下地獄

▲▼法國巴黎鐵塔。（圖／記者陳亭伃攝）

▲「條通女王」席耶娜曾在巴黎發覺被直銷公司欺騙真相，嚎啕大哭。（圖／資料照）

記者林育綾／台北報導

曾任《華燈初上》顧問的「條通女王」席耶娜，揭露自己曾兼職一間直銷公司的慘痛經歷，當她直擊巴黎香榭大道的「旗艦店」時，才發現一切都是騙局，原來一瓶上萬的「天價精油」其實相當平價，她卻曾賣給經濟拮据、渴望改善父親健康的朋友，痛罵自己「簡直該下地獄」。

條通女王席耶娜在新書書《華燈初上，人生永遠不怕夜黑：條通女王席耶娜的真情人生》分享各種精彩的人生經歷，在成為酒店媽媽桑之前，她曾兼差於一家自稱「擁有純正法國血統產品」的直銷公司，公司總對她們宣稱只要達到一個極高的業績目標，就有機會被招待到巴黎旗艦店「朝聖」。

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不過她在一次自己巴黎見男友時，臨機一動想何不順便去參觀氣派的旗艦店，不過在看到後，卻傻住了，「那裡座落著一間美輪美奐的大店，但是，並不是直銷公司宣稱的所謂『旗艦店』，而是一間販售美麗餐瓷、家飾品的店。裡面的確有陳列那個直銷品牌的精油，但是就只有一張小桌子，上面擺放五瓶薰香精油而已。」然而當時在台灣看的照片，卻是滿滿整間店都是公司產品，「怎麼會只有這麼一丁點大的櫃位呢？」

她不死心繞了店裡幾圈後，確定所有「產品」都在那張小桌子上了，意識到根本沒有什麼「旗艦店」；而且更傻眼的是，這些精油的售價很平實，根本不是直銷公司所賣的天價。她卻為了成為「經銷商」先背上40萬的債，還買過一瓶3萬元的精油，沒想到，「這個在台灣被吹得天花亂墜的高級貨，在法國本地竟然只是在家用品店販售的一般薰香精油而已？原來，這一切不過是一場精心包裝的騙局嗎？」

她包下桌上5瓶精油後，失魂落魄走到賽納河畔的一間咖啡廳，接著開始嚎啕大哭，她想起曾賣過一組上萬元的精油，給一個住在三峽、經濟狀況其實頗拮据的客人，「她的爸爸有肺病，她是因為一片孝心，想要改善老父親的健康，才咬牙買下這麼貴的東西。」

而她當時在那筆交易成交時，也不覺得自己在坑人，因為相信公司產品能促進客人的健康，一切很值得。如今卻發現，高價的芳香只是泡影，產品的功效就只是芳香，根本沒有直銷總公司標榜的神奇療效，甚至在法國當地超市就能買到，讓她悔恨成了直銷的幫兇，「我他媽簡直就該下地獄，竟然敢賺這種錢？」

當她回國後，由於良心過不去，將每一個下線都約出來懇談，坦白在法國看的一切，並以半價向這些人買回已開過的產品，也因此踏上跟信用卡借款、以卡養卡的債台高築過程。

《華燈初上，人生永遠不怕夜黑：條通女王席耶娜的真情人生》由時報出版發行，席耶娜25歲進⼊條通擔任陪侍，30歲開始獨當一面，現為Bar NINE日式酒吧媽媽桑、「擒慾實驗所」創辦人兼講師、「台北市娛樂公關經紀職業工會」理事。多年來，她持續為八大行業爭取權益，期盼撕去社會大眾對陪侍業的刻板標籤，看見行業的美麗與哀愁，給予更多理解與接納。

▲新書《華燈初上，人生永遠不怕夜黑：條通女王席耶娜的真情人生》，除了分享她的生命故事，也揭開酒店不為人知的面貌。（圖／時報出版）

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