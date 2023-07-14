男炫耀約砲人妻文字直播　「帶娃造娃娃」太變態！下場慘了

圖文／鏡周刊

中國近日一名男子與好友的群組對話，引發眾多網友熱議，這名男子炫耀自己約砲一名即將要辦離婚的人妻，甚至還寫下「文字直播」，詳述約砲過程。不過兩人約砲期間竟然出現「帶娃造娃娃」，也就是讓小孩直接目睹18禁現場，結果男子的炫耀文被流出後，立刻引起警方注意並調查。

從中國微博網友瘋傳的文字截圖可見，這名男子雖然已婚，但他趁著「空檔」約砲一名人妻，還透過群組向「兄弟們」炫耀，甚至文字直播自己的約砲過程。不過男子在群組間也透露，女方是一名即將要離婚的人妻，身邊還帶著一名年約1歲半的孩子，就在兩人要約砲之際，女方也會帶著孩子到現場。

不過不少「兄弟們」聽到消息後，都奉勸男子不要「帶娃造娃娃」，也要注意不要最後真的「造出一個娃」，否則會付出極大的代價。結果最後這群兄弟們真的發現，男子炫耀文流出後，由於涉及未成年兒童，立刻引發當地警方注意並進行調查。就有兄弟發現，當事男子已經好幾天沒有出現在群組裡，相信他可能是被警方拘留了，兄弟們也直呼「這個砲，代價有點大」。另外也有不少網友說：「很擔心孩子後來怎樣了！」、「這兩個都是畜生。」、「小孩好可憐，希望別再看到。」

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