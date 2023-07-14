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知名二手書店今熄燈！負責人3點發聲了

▲▼舊書櫃將熄燈遭指消滅文化 宜蘭縣府：依契約辦理。（圖／翻攝自舊書櫃臉書）

▲宜蘭知名文青書店「舊書櫃」今昔燈。（資料照／翻攝自舊書櫃臉書）

文／中央社

二手書店「舊書櫃」今天熄燈，宜蘭縣文化協會今天晚間舉辦「守護宜蘭文化之夜」活動，民眾在連儂牆寫下訴求，提到舊書櫃帶給人們很多回憶，請縣府有積極作為，留下「舊書櫃」。

位於宜蘭火車站旁的二手書店「舊書櫃」向宜蘭縣政府承租宜蘭行口（原宜蘭車站1號倉庫），因未在契約期限屆滿前3個月提出續約申請，今天晚間起停止營業，宜蘭縣文化協會晚間在宜蘭行口舉辦「守護宜蘭文化之夜」，安排說唱藝術家表演唸歌仔，期盼大家一起用行動，支持宜蘭的文化產業與文化資產保存。

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民眾在連儂牆貼上紙條聲援「舊書櫃」，寫上「請政府積極作為，留下舊書櫃」和「我曾把這裡視為燈塔，這不是第1次，你們已經殺了紅磚屋」及「書，記憶了故事，書櫃，串聯了人情，舊，累積了回憶，沒有不願延續的文化，只有被迫中斷的無奈」等語。

宜蘭縣文化協會理事長楊詩羽表示，今天舉辦這場活動，主要是看到這幾年來，不論是宜蘭的文化資產，甚至是文化產業都逐漸式微，這對公部門或民間單位都是警訊，希望大家重視，守護宜蘭得之不易的文化能量。

不過，「舊書櫃」負責人莊家泓在「舊書櫃」臉書（Facebook）粉絲專頁發出3點聲明，第1，未能依照合約及時提出承租續約流程，確實是「舊書櫃」的疏漏，不能將相關責任追究於宜蘭縣政府工商旅遊處。

第2，「舊書櫃」目前訴求是期盼主管機關能給予緩衝期限，以利辦理搬遷事宜，今天上午工旅處以協助的立場與「舊書櫃」召開協調會，目前工旅處須「舊書櫃」提出公文及佐證資料，以利辦理後續協助事宜。

第3，「舊書櫃」並未號召或辦理相關聲援活動，以免造成主管機關困擾，再次呼籲，請以理性方式支持「舊書櫃」，希望大家到Google 地圖上留給「舊書櫃」5星好評，並且寫下對「舊書櫃」的感情。

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