明晚變天！準泰利颱風外圍水氣襲台　下周2天雨炸全台

▲菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓將生成為今年第四號颱風「泰利」。（圖／翻攝自RAMMB）

記者李姿慧／台北報導

熱帶性低氣壓今(14日)晚到明(15日)晨有機會生成今年第4號颱風「泰利」，其中明晨(15日)成颱機率高，預測路徑朝海南島前進，距離台灣有一段距離，不過外圍環流水氣將影響台灣，明晚起到周日(16日)基隆北海岸、東半部、南部、各地山區有短暫陣雨，午後中南部和山區有局部大雨。

中央氣象局預報員廖經翔表示，明天(15日)白天花東、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地方晴到多雲，不過午後有局部短暫雷陣雨。

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明天(15日)晚上到周日(16日)，熱帶性低氣壓或颱風，外圍雲系影響台灣，廖經翔表示，基隆北海岸、東半部、南部、各地山區有短暫陣雨，降雨較大範圍且持續較久，其他地方為多雲，中午過後有局部短暫雷陣雨，中南部和其他山區有局部大雨。

▲熱帶性低氣壓將生成泰利輕颱，氣象局下午2點預測路徑出爐。（圖／氣象局）

廖經翔指出，根據最新路徑潛勢預報，熱帶性低氣壓今晚到明晨可能生成「泰利颱風」，其中明晨(15日)生成機率高。

下周一、下周二(17日~18日)受低壓帶往北邊北抬影響，水氣增多，廖經翔表示，全台都會有局部短暫陣雨，其中花東雨勢較為明顯，有局部較大雨勢；下周三(19日)過後，環流西退、太平洋高壓增強，雨勢將減緩，不過東邊有團水氣，迎風面宜花東有局部短暫陣雨，東邊水氣不排除未來可能會形成熱帶性低氣壓，不過變動性高，仍待觀察。

溫度部分，明天高溫炎熱，大台北、花東高溫接近36度，明晚起雲量增加，高溫將降2到3度，不過未來南部、花東高溫仍有33度左右，依舊悶熱。

▼未來一周降雨趨勢。（圖／氣象局）