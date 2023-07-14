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市區首見保育動物「食蟹獴」！一家3口現蹤政大指南溪　珍貴畫面曝

記者許敏溶／台北報導

保育類動物食蟹獴，是台灣淺山溪流環境的指標生物，喜歡在低開發、汙染少的低海拔山林環境，但在上月中旬，民眾發現食蟹獴一家三口現身政大莊敬九舍旁的指南溪，為全台第一個在市區河川發現食蟹獴案例，政大今（14日）表示，食蟹獴現身處正進行工程，北市水利處接獲通知後暫時停工，緊急辦理工程生態檢核，在山側圍籬加蓋黑網布，並先以人工除草方式輕度干擾河岸，避免食蟹獴誤入工區。

▲▼保育動物「食蟹獴」現蹤指南溪，政大表示，應全台在市區河川發現食蟹獴首例。（圖／記者許敏溶攝）

▲保育動物「食蟹獴」現蹤指南溪，政大表示，應是全台在市區河川發現食蟹獴的首例。（圖／政大提供）

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食蟹獴又稱「棕簑貓」，是台灣淺山溪流環境的指標生物，屬於日行性哺乳動物，通常在樹林中活動，捕食溪中螃蟹、螺等甲殼類及水生昆蟲為生。政大表示，食蟹獴對環境相當挑剔，喜歡低開發、汙染少的低海拔山林，一般來說極少在都市中現身，這次出現在指南溪，應是全台灣第一個在市區河川發現食蟹獴的案例。

政大指出，今年6月中旬時，有居民發現保育類動物食蟹獴一家三口，現蹤指南溪，隨手拍下珍貴畫面，而當時食蟹獴出沒地點，正值「景美溪及指南溪匯流口護岸再造工程」開工不久，主辦工程的北市工務局水利處接獲通知，立即要求施工廠商停工，緊急辦理工程生態檢核，在山側圍籬加蓋黑網布，並先以人工除草方式輕度干擾河岸，避免食蟹獴誤入工區。

水利工程師楊佳寧指出，政大後山次生林的林相完整，又緊臨溪流，提供食蟹獴需要的棲息環境，而能在市區的校園內近距離觀察食蟹獴，這是絕無僅有案例，相信等護岸再造工程完工後，食蟹獴家族回來，會發現指南溪變得更宜居、更豐饒。

政大總務長蔡育新也分享，目前政大莊敬九舍位置，過去稱做政大草皮，當中有塊區域是指南溪舊河道。現在雖成為校舍一部份，周邊也總有螢火蟲飛舞，還有紫嘯鶇、鷺鷥、翠鳥等水鳥飛經，河道中也能發現鱸鰻跟蜆仔，而政大坐擁山水的環境，向來生態豐富，舉凡山羌、白鼻心、食蟻獸等野生動物都曾在校園內被師生目擊，如今連食蟹獴也來作客，足見生態發展潛力，歡迎未來更多可愛的嬌客來訪。

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