通車40年！民權大橋改建　內湖往松山改道通行

▲交通維持便橋銜接銑鋪範圍。（圖／台北市政府提供，下同）

記者黃聖庭／台北報導

北市民權大橋進行改建工程，內湖往松山（由東往西方向）將自15日6時起切換至便橋上行駛，交通轉換初期將指派義交協助導引，行經相關路段時多加留意各項告示指標牌面，並依現場義交人員指揮減速慢行，以維行車安全。

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▲第1次交通維持轉換示意圖。

新工處工務科科長蕭志龍表示，民權大橋係聯繫台北市松山區及內湖區之主要橋梁，於民國71年完工通車至今橋齡已屆40年載。近年多有市民陳情行經橋上伸縮縫附近時感受到明顯跳動情形，影響行車之安全及舒適性，經新工處檢視現地狀況，決定辦理「民權大橋跨河段上部結構改建統包工程」，藉由重建橋梁上部結構來徹底解決行車不適問題，改建工程於110年11月1日開工，預計於114年7月完工。

▲民權大橋跨河段上部結構改建統包工程」平面位置圖。

工務科中區工務所主任洪辰儒表示，交通維持便橋車道數係依據既有主橋車道數配置，仍維持原有車道數量，車行順暢度亦可如前無異，敬請用路人安心駕駛；另原自111年5月21日（六）起封閉民權東路5段之橋下側車道（由東往西方向），也已重新開放通行。惟因施作交通維持便橋基礎遭遇地下排水箱涵淺埋障礙，致基礎須提升至路面以上影響道路通行寬度，故僅開放供機車及行人通行，行經時務必減速慢行以維安全。