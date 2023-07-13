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40年登山用品店突倒閉！「士林百岳」撞名超尷尬：我們還開著啊

▲▼ 。（圖／網友提供）

▲「100mountain 百岳 內湖店」宣布終止營運。（圖／網友提供）

記者鄒鎮宇／綜合報導

登山體育用品「100mountain 百岳」台北內湖店經營40年，13日突然宣布即日起終止營運。然而，台北士林區有另間登山用品店也叫「百岳」，因太多人致電詢問，讓他們不得不發布聲明，「歡迎各位舊雨新知有閒來逛，我們的服務不變，有緣山裡會相見。」

「士林百岳40Bayyueh」13日在臉書粉專發玟表示，謝謝今日來自產業界與各位長年客人們的大量關心，他們於經濟部登記的正式名稱為「百岳企業有限公司」，澄清與今日媒體報導結束營業的公司「100mountain 百岳」並無關聯。

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「士林百岳40Bayyueh」指出，大型實體門市經營不易，他們於1979年便於台北士林兢兢業業服務各路山友露友至今，目前營運一切正常，「歡迎各位舊雨新知有閒來逛，我們的服務不變，有緣山裡會相見。」

百岳企業有限公司公告： 謝謝今日來自產業界與各位長年客人們的大量關心，我司於經濟部登記的正式名稱為「百岳企業有限公司」，在此澄清與今日媒體報導結束營業之公司並無關聯。 ...

百岳登山體育用品 - 士林百岳40Bayyueh 發佈於 2023年7月13日 星期四

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