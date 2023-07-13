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Meta宣布開放台灣申請「藍勾勾」認證　每月花費455元

▲▼Meta。（圖／達志影像／美聯社）

▲Meta。（圖／達志影像／美聯社）

記者廖婕妤／台北報導

為協助新興創作者建立影響力並加快社群成長速度，Meta於全球推出「Meta 驗證」（Meta Verified），即日起正式開放台灣創作者申請。Meta指出，在台灣Meta驗證可直接於Instagram或Facebook App上分別購買，iOS及Android版本為每月新台幣455元，先前已符合申請規定並取得驗證的創作者不受影響。

此項驗證為每月訂閱制，為Instagram或Facebook單一帳號提供驗證徽章、預防帳號遭冒用的主動保護機制，並為驗證相關內容提供英文或其他語言的客戶溝通服務。

「Meta 驗證」包含驗證徽章，亦即證明帳號的真實性，表示Meta已透過驗證當地政府認可的身分文件，確認創作者的Facebook或Instagram帳號的真實性；第二是客戶服務，若遇到常見的帳號問題，可聯繫客服團隊；第三是預防他人冒用的保護機制，系統將主動監控可能的假冒帳號，避免創作者身分遭到冒用；至於其他獨家功能將經測試後陸續上線。

Meta指出，在申請Meta驗證的前、中、後過程中，有一系列嚴謹驗證流程，確保大家追蹤及互動的創作者帳號的身分是真實且安全的。若要達到驗證資格，申請人須年滿18歲，且帳號需滿足資料完整性，與最低限度的活動紀錄，例如過去的發文紀錄。

另申請人需繳交當地政府認可的身分證明文件，且資料須與提出申請的Instagram或Facebook個人檔案上的名字及照片一致，在順利完成申請後，平台將會主動保護帳號，預防帳號遭他人冒用，而獲驗證的創作者仍需遵守「社群守則」。

 
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