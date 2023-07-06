女兒逛大稻埕意外抓姦！目睹媽「親密餵食」　崩潰問：妳在幹嘛

▲人妻與小王在大稻埕約會被女兒抓包。（示意圖／資料照）



記者黃資真／台北報導

台北一名人妻偷吃公司同事，2人在大稻埕十指緊扣約會、相互餵食，結果正好被也在該處跟同學逛街的女兒目擊，錄下證據後崩潰問她「為何跟男人在這裡」，丈夫得知崩潰向小王求償20萬，士林地院判賠15萬元為適當。

人夫主張，與妻子小芬（化名）自2005年結婚，育有2女，小芬卻外遇公司同事，而對方也清楚小芬已婚，2022年4月間這段關係被女兒發現，母女倆因而發生爭執，他也從那時候開始懷疑小芬外遇，卻無證據證明。

直到同年12月10日，女兒跟同學到大稻埕碼頭附近吃飯時，巧遇母親跟小王單獨出遊，2人不僅十指交扣、勾肩，甚至相互餵食，宛如一般情侶，女兒將這段畫面錄下交給父親後，他心碎與妻子離婚，同時向小王求償20萬元。

小王辯稱，小芬多次對他聲稱已經離婚，導致他主觀上認為對方是單身，無法認定有侵害配偶權的行為，請求駁回。

女兒到庭證稱，以前一家人就看過小王，也曾經一起出去玩，媽媽帶她去公司聚餐時也有見過，但12月10日當天，卻在大稻埕看到那個男人的手放在媽媽的肩膀上，走到貨櫃箱的2樓座位區吃飯，她偷偷走到樓梯往上看，驚見媽媽正在餵對方吃東西，決定用手機錄下2人親暱互動畫面，直接走上去與他們對質。

女兒問小芬「為什麼跟這個男人在這裡，而且還有親密接觸？」，小芬支支吾吾逃避問題，還反問她為何在這，後來才承認跟小王勾肩來大稻埕。法院認為小王早已與小芬一家人參加活動過，不可能會不知道對方已婚，因此判小王賠償15萬元。可上訴。