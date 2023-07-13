柯文哲演唱會賣8800　高嘉瑜：我每天免費唱「人在福中不知福」

記者呂晏慈／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲日前宣布，將於7月29日舉辦「KP SHOW」演唱會，一張門票要價高達8800元，堪比韓國知名女團BLACK PINK。對此，民進黨立委高嘉瑜13日自嘲說，她才是募款演唱會始祖，當初門票880元「物美價廉」，柯唱那麼難聽都賣8800元，自己每天免費唱歌給大家聽，大家還身在福中不知福，也考慮減少免費唱歌。

▲民進黨立委高嘉瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

高嘉瑜今天上午在立法院接受媒體聯訪時表示，像柯文哲這樣子也不是真的很認真在唱、唱歌沒有自己好，門票就可以賣到8800元，而且還秒殺，覺得頗有感觸，像自己4年前那場演唱會，當時真的非常認真、唱了4個小時，還邀請非常多嘉賓，包括社民黨台北市議員苗博雅、高雄市議員黃捷、台北市前市議員邱威傑（呱吉）、台北市議員黃瀞瑩，甚至副總統賴清德都出席，還有台北市議員王世堅拉小提琴，結果票價最便宜的才880元，真的是物美價廉，「人比人氣死人」。

高嘉瑜表示，她是開創募款演唱會的始祖，是最早辦賣門票的演唱會的政治人物，「很多朋友都喜歡聽我唱歌，而且我這幾年來每天都一直不斷在進步，我想我現在唱歌，大家聽到都嚇到，怎麼一開口就這麼好聽？」她說，再辦演唱會是自己的夢想，希望喜歡聽她唱歌的朋友可以來聽，這絕對是真正的演唱會，絕對不是政治活動。

高嘉瑜諷刺說，「我想我的歌唱水準已經慢慢接近歌手等級，跟柯文哲完全不一樣」，柯文哲唱歌也有他的賣點，她自己也在努力，如何能夠超越自己、超越別人。