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屏東夏日狂歡祭7／14登場　多組遊樂設施陪伴大小朋友過暑假

▲夏日狂歡祭-小火車 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲夏日狂歡祭-小火車 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

2023屏東夏日狂歡祭7月14日時，將於潮州林後四林平地森林園區登場；現場有大型遊具、水上遊樂園及氣墊跳跳床等多組設施，另外還有市集，更有國內外知名表演團體帶來演出，從早到晚都精彩，就是要讓孩子們快樂FUN暑假。

縣府傳播暨國際事務處表示，去年廣受好評且創下入園人數超過200萬人次的屏東夏日狂歡祭活動，今年特別選在林後四林平地森林園區，希望藉由融入當地的環境特色、傳藝文化、地方產業，帶動屏東地區發展外，也讓孩子們在歡樂的遊戲中達到森林遊憩兼具生態的環境教育，期盼將「屏東夏日狂歡祭」活動品牌化，成為台灣夏日旅遊首選。

▲夏日狂歡祭-小火車 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

2023屏東夏日狂歡祭從7月14日至8月27日，活動長達1個半月，期間除了每週二、三為器材檢修日不開放外，週一、四早上10點至晚上6點，週五、六、日早上10點到晚上8點，所有遊樂設施通通免費遊玩，此外，還有表演節目、DIY課程、市集等，讓家長們多了一個暑假遛小孩的地點。

更多活動訊息，可搜尋「2023屏東夏日狂歡祭」官網，或至「周春米縣長」、「i屏東～愛屏東」及「屏東縣政府傳播暨國際事務處」臉書，都能獲得最新資訊。

▲夏日狂歡祭-小火車 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

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