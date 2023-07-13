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痘痘新剋星！啤酒花x水楊酸抗痘產品大熱銷

痘痘新剋星！啤酒花x水楊酸抗痘產品大熱銷（圖／業者提供）

▲台酒跨界合作的「美無痕抗痘修復凝膠」於上市時得到網友熱烈迴響，訂單爆量。

【企劃特輯】

全台高溫悶熱，臉上痘痘、粉刺開始猖狂，在口罩禁令解禁下，抗痘保養品的選擇更加重要，而眾多商品中，該入手哪一款？這支台酒跨界合作生產的「抗痘神物」，跌破眼鏡，被網友、醫師狂推的抗痘效果，從產品推出時便榮登銷售王！

痘痘新剋星！啤酒花x水楊酸抗痘產品大熱銷（圖／業者提供）

▲「美無痕抗痘修復凝膠」之成分適合各年齡層、各種膚質的網友，受到熱烈好評。

▶啤酒花x水楊酸組合有感抗痘，開賣後立刻缺貨
這款「美無痕抗痘修復凝膠」是痘痘的剋星，由於緩解痘災超有感，在網路上、各大平台皆獲得一片好評，曾經在上市不久就創下了驚人的銷售紀錄，甚至一度缺貨！在這次口罩大解禁後，廠商一路趕緊追加，讓產品恢復正常供貨。

痘痘新剋星！啤酒花x水楊酸抗痘產品大熱銷（圖／業者提供）

▲身體和臉部新長出的難消痘痘，一冒出來既不美觀也很不舒服，使用後讓痘痘不再困擾你。

▶台酒救痘超神奇！臉痘、背痘、成人痘通通一起救
與台酒合作下與擅長修復各種肌膚問題的安美諾生醫，觀察到「啤酒花」植萃精華能有效控油、強化肌膚保護力，因此與台灣的發酵技術專家——台酒生技，結合水楊酸催生出這款無論是臉痘、身體痘、成人痘，都能改善的「美無痕抗痘修復凝膠」。這款產品從肌底開始改善，讓皮膚「由內而外」變得更健康，自信心湧現。

痘痘新剋星！啤酒花x水楊酸抗痘產品大熱銷（圖／業者提供）

▲啤酒花精華結合水楊酸，能高速滲透肌膚，達到驚人的有感抗痘。

▶各種膚質都適用 專家也點頭的「健康養肌」法
索南多杰醫師也表示：「主打的啤酒花成分外，更融合其他多種植萃，如加拿大柳蘭、歐丹蔘、白夏菊、橄欖葉……等，幫助安撫舒緩、淨化毛孔、深層修復，維持原生肌膚的健康。」優質原料及製程，且含有有機草本植萃的成分，不含類固醇，榮獲多項有機成分專利，並通過SGS檢測、特定用途化妝品許可證等國家認證。當中添加了明星煥膚成分水楊酸，幫助代謝老廢角質，讓肌膚更顯光滑細緻。

痘痘新剋星！啤酒花x水楊酸抗痘產品大熱銷（圖／業者提供）

▲產品的抗痘方式及國家級認證，獲得索南多杰醫師及眾多網友推薦，值得信賴。

▶太熱賣！ 廠商釋出回饋消費者
「美無痕抗痘修復凝膠」不只是速效使用的抗痘好物，更是改善膚況的日常保養品！除了痘痘，夏天毛孔粗大爆長痘痘、臉部高溫泛油光……等等肌膚問題，也能透過它來舒緩得到大幅改善！

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痘痘啤酒花水楊酸抗痘

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