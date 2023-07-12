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男同事集體崩潰！單身女「嫁到美國」真相超扯　同事轟：綠茶天花板

綠茶女孩天花板　27歲女同事身世坎坷「遠嫁美國」真相被掀…全是謊言

▲男網友遇到一名同期的女同事，以為是公司之花，卻發現是綠茶。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

綠茶女孩天花板！一名男網友分享「公司之花」，雖然身世不好，但靠自己的打拚闖出來，吸引許多男同事的愛慕，最後嫁給一位華僑，並移居美國。沒想到，除了結婚外，家世全都是假的，令人跌破眼鏡。

原PO在《Dcard》論壇以「我同事應該是綠茶婊的極限了」為題發文，提到有一個同時期的女同事，一來就是公司之花，對方只有高職美髮科畢業，還是讀夜校，奇怪的是公司有學歷規定，必須要大學以上，或高中畢業但有至少5年工作經驗。對此，女同事自稱，小時候爸爸外遇離婚，她和爸爸住，15歲就被逼著出來工作，自己養活自己，繼母在她16歲時又生了一個弟弟，所以根本沒錢養她，她存了3年的錢才有辦法念高職夜間部。

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女同事在公司時，總是一副道德標準很高的姿態，透露交過的3任男友都是好男人，沒結婚是男方家長嫌棄她學歷低，以及家庭環境複雜，甚至還會登記所有男同事生日，請對方送自己烤的餅乾，有時還會找同事團購，幫助以前的同學。

由於女同事擁有亮眼外型，27歲、身高164公分、體重約45公斤，有一頭黑長髮，夏天上班永遠是穿著露肚臍加短裙，配一雙高跟涼鞋，瞬間變成公司之花。晚上開直播時，會拜託同事抖內，「一個人300元讓她能領底薪就好，順便衝人氣」，並承諾會退錢，但同事往往不好意思要。每次活動都有一群男生幫忙衝業績，女同事都會哭很慘，表示寧願領保底，要大家不要浪費錢。最後，嫁給一個華僑粉絲搬到美國。

怎料就在本月10日，女同事的妹妹來公司找人，表明全家都不知道這件事，而且小孩丟給爸媽養，一個人去美國享福，才知道真相和女同事所說的版本完全不同。

綠茶女孩天花板　27歲女同事身世坎坷「遠嫁美國」真相被掀…全是謊言

▲原PO指出，女同事謊言揭曉後，男同事集體失戀，女同事卻拍手叫好。（示意圖／翻攝自pexels）

女同事妹妹指出，姊姊國中就不學好，15歲逃學離家出走，2年後帶一個小孩回家，因為住雲林農村，被鄰居指指點點，只好搬到嘉義，對外稱是媽媽避孕器失靈，才會隔十幾年又懷孕生產，其實是姊姊的小孩，而且爸媽也沒離婚。不僅如此，還讓自己的小孩叫外公外婆爸媽，媽媽和阿姨叫姊姊，就怕被發現事實。

原PO痛訴，女同事心機超重，把大家騙得團團轉，團購幫忙弱勢根本是自己賺錢，1個月直播可以賺30萬，還藉口要專心當家庭主婦，把群組解散，更改所有的聯絡方式，原來是怕謊言被戳破。原本固定1個月會拿錢回家，但好幾個月沒消息，手機也空號，完全人間蒸發，把所有人都蒙在鼓裡。

原PO認為，女同事綠茶的程度，超越他對綠茶的認識，「比百年老茶還猛，連父母都能出賣，不容易」，更直言八點檔都編不出這麼離譜的劇情，「我們也都沒有她新的聯絡方式，她家人只能自認倒楣了」。

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