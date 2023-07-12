三立、民視換照案通過　首例附加附款要求政論節目「設專職編審」

記者蘇晟彥／台北報導

多家新聞台執照將於今年年中、末陸續到期，NCC（國家通訊傳播委員會）12日通過「寰宇財經台」、「民視新聞台」及「三立新聞台」換發事業執照案，但針對後兩間新聞台，皆針對旗下政論節目增設附加附款辦理，而民視新聞台則為要求政論節目設置專職編審的首例。

▼NCC針對三間新聞台換照一事予以通過。（圖／ETtoday資料照）

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，今（12）日針對亞洲衛星電視換發「寰宇財經台」衛星廣播電視事業執照、民間全民電視換發「民視新聞台」、三立電視換發「三立新聞台」一案予以通過。

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民視新聞台以附加附款通過換照，在執照期間共有18次裁罰，共740萬，主要是因為旗下政論節目多引議，例如由資深媒體人周玉蔻所主持的《辣新聞152》曾在2022年節目中揭露內容涉及個資法、違反事實查證原則等，導致損害公共利益遭罰，因此無論是內部人員、外部聘請，都應該嚴格堅守新聞內控，因此要求民視增設「專職編審」，在政論節目中的製作需要再經過嚴格把關，並對於聽眾所申訴之意見，每季都要公告於官網上。

針對三立新聞台也同樣以附加附款通過，強調應落實事實查證之公平原則、編業分離等，並將三立外部公評人將觀察情況列入報告中公佈，而三立新聞台在2月起就聘請政大廣電系教授黃葳威擔任外部公評人，這項要求是在上次評鑑中就已經有要求，針對民視、三立兩個案子並不相同，並不是在衛廣法中所要求的規範，為NCC對於三立新聞台的行政指導。