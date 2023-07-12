背景遭黨內質疑！民眾黨今立委提名「2過1」　李慕妍戰桃園第6選區

▲民眾黨桃園市黨部發言人李慕妍。（圖／翻攝自Facebook／李慕妍）

記者袁茵／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲聲勢看漲，民眾黨近期也公布2波區域立委名單，皆為現任不分區立委轉戰區域立委；而民眾黨12日召開中央委員會，通過提名充斥黨內質疑聲浪的桃園市黨部發言人李慕妍參戰桃園市第6選區，但值得一提的是，原先桃園市黨部還有推薦馬治薇，但最終遭到中央委員否決，未獲提名成功。

民眾黨於12日召開中央委員會，經正式投票提名程序，通過選決會區域立委提名名單，為桃園市黨部發言人李慕妍，參選桃園市第6選區（八德、大溪、復興、中壢12里），挑戰現任無黨籍立委趙正宇、國民黨參選人邱若華。

李慕妍現為民眾黨桃園市黨部發言人，曾任民眾黨桃園市黨部八德區主任、議員參選人黃成峻競選幕僚；據了解，早在民眾黨開放區域立委報名時，李慕妍與馬治薇便馬上登記，但2人皆知名度不足、學經歷不出色，且地方經營幾乎為零，不過桃園市黨部仍力薦這2名人選，隨後背景再引發黨內質疑，因此遲遲未決定。

而民眾黨10日召開的選決會，仍有通過李慕妍、馬治薇2人，不過到了12日中央委員會時，馬治薇遭到中央委員否決，最終僅通過李慕妍一人。