殺警爽服外役監惹眾怒！易寶宏「今送花蓮監獄」　監所安排移囚中

▲夜店殺警案主嫌之一易寶宏。（圖／ETtoday資料照）

突發中心／台北報導

夜店殺警案主謀之一「易寶宏」進入外役監服刑引爆社會輿論！矯正署查出，易寶宏外役監服刑期間返家探視，竟用臉書宣傳特種行業，還違規與友人在外飲酒聚會，甚至囂張PO上臉書，11日決定將他解送一般監獄執行。據悉，易寶宏12日就會被送往花蓮監獄。

前立委黃國昌日前臉書直播時，有一名基層員警留言稱2014年間夜店殺警案中主謀之一、藝人易淑寬的兒子易寶宏，竟然在外役監服刑，讓員警悲喊「我那學長白死了！」消息曝光後，引發基層員警不滿。總統府指示，要求立法院儘速審議《外役監條例》，排除此類重大罪犯進外役監服刑。

矯正署查出，易寶宏在台東戒治所附設台東監獄武陵外役分監執行時，於2022年8月15日獲准返家探視期間，利用個人社群網站帳號標記特種行業之聯絡方式而加以宣傳，之後又在同年12月10日，違反嚴禁飲酒之應遵守事項，在外與友人飲酒聚會，並拍照上傳社群網站。

獄方詢問易寶宏後，易寶宏坦承不諱，獄方隨即以其行為違反外役監受刑人返家探視期間，不得從事與返家探視無關之活動及飲宴之規定，報請台東監獄監務委員會審議。

台東監獄監務委員會決議，認為易寶宏行為放縱不羈，嚴重違反返家探視規定之重大事由，不適於外役監繼續執行，轉呈報法務部矯正署。矯正署也在11日審核後，准予將易寶宏解送一般監獄執行。據了解，易寶宏12日就會被送往花蓮監獄，監所正在安排移囚細節。