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社會 社會焦點 保障人權

南港工人「17樓電梯井墜14樓」慘死　建商賠家屬860萬和解免關

記者黃宥寧／台北報導

北市南港區某建案，去年5月間發生驚傳工人墜落事件，一名王姓勞工在17樓電梯井工作平台作業時，失足墜落至14樓，經緊急送醫仍回天乏術。營造公司許姓負責人、建案工地周姓主任等人遭法辦。士林地檢署考量營造公司與家屬以860萬達成和解，且全數履行，認犯後態度良好，予以3人緩起訴處分。

北市南港區某建案，去年3月時發生塑膠管掉落意外，過程被民眾拍下PO網，引發熱議，孰料2個月後67歲王姓工人卻從電梯井17樓平台墜落14樓平台身亡。

檢警調查，國原營造向亞昕、新潤、海悅、鋐富開發公司承攬該建案工程，周姓工地主任為國原指派，王姓工人是國原向環保公司派遣臨時租約工，國原許姓負責人、周姓主任依職安法為雇主；蔡姓副主任負責與模板廠商聯繫，並派工，王姓副主任負責鋼承鈑廠商聯繫。（蔡、王獲不起訴）

▲▼ 臺北市勞動檢查處 。（圖／翻攝自臺北市勞動檢查處）

▲王姓工人從電梯井17樓墜落至14樓慘死。（圖／翻攝自臺北市勞動檢查處）

周、許卻未在電梯井17樓至15樓間設置安全網，不知情的蔡指派王姓工人進入電梯井17樓平台施工，致王踏入平台時，因平台下方無鋼管支撐，平台崩塌，瞬間墜落14樓平台，因顱內出血等身亡。

許等人坦承犯行，檢察官考量被告5年內無前科，素行尚可，也與死者家屬以860萬達成和解，此和解金優於勞基法規定，而家屬也表示對給予緩起訴沒意見，偵結後予以3人緩起訴處分，期間2年，須接受法治教育。

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