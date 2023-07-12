鄭州恐怖暴雨3小時內降水量達90公釐　民眾驚呼：開啟看海模式

實習記者高語璠／綜合報導

鄭州市氣象台於昨（11）日發布暴雨紅色預警信號。過去3小時，鄭州鄭東新區白沙鎮降水量達90.2公釐。據網友上傳的影片，鄭州市區有地段積水嚴重，路邊停靠的轎車車輪也都被淹沒，民眾形容其為「開啟看海模式。」

這場降雨雖然與2021年河南水災有所不同。前次暴雨，是長期停滯的低渦和颱風的水氣輸送，此次暴雨是由快速移動的高空槽和暖濕氣流相互作用形成的強對流，並沒有颱風引來的水氣參與。

▲鄭州暴雨僅3小時降水量達90公釐。（圖／翻攝微博）

儘管部分地區的降雨強度超過了2021年的極端情況，但總體而言，這次暴雨的影響較為有限。很多地區的降雨量遠低於河南強降雨的水平，並且由於系統移動速度較快，降雨時間也沒有持續太久。

有鄭州居民表示，「這次的暴雨和上次河南暴雨有點像，閃電雷鳴大雨傾盆，路上很快就全是水。自從上一次大雨淹了地鐵之後，鄭州在排水系統這方面進行了很多的改進，做了很多工作，投入了很多的資金進行排洪系統改造。相信這一次，肯定能夠平穩的度過暴雨。」

鄭州暴雨仍然帶給當地居民的生活和交通帶來嚴重困擾，大雨傾盆，導致許多道路積水嚴重，甚至已經淹沒了車輪。《快科技》報導，行駛車輛應當就近到安全區域暫避，避免將車輛停放在低窪易撈等危險區域，避免穿越水浸區域，接觸裸露電線，易導致觸電。