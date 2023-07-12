炎夏車內溫度恐飆2倍　外媒曝「這5類物品」千萬不要放車上

▲天氣炎熱，英媒報導指出，有些物品千萬不能放在車內曝曬。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

最近聯合國世界氣象組織（WMO）宣布，7月初地球度過了有紀錄以來最熱的一周，在這之前今年也已多次突破歷史性高溫。有英國媒體就報導，在如此炎熱的天氣下，車內溫度可能達到室外溫度的2倍，有5類物品絕對不建議放置於車內，除了一般熟知的手機等電子產品之外，防曬乳、藥物和水瓶也要帶下車。

防曬產品

根據鏡報報導，英國車輛租賃企業LeaseCar.co.uk的網路行銷主管艾爾考克（Tim Alcock）指出幾種不應該放置於車內高溫環境的物品，首先是防曬產品。他解釋，防曬乳中的幾種成分會在高溫下分解，如果放在車裡太久，有可能會失去防護功效。

藥品

與防曬乳同理，人們也應避免將藥品放置在車內高溫，通常成藥包裝上會註明藥物能承受的溫度，艾爾考克列舉了英國幾種常見藥品，像是兒童退燒藥Calpol、止痛藥品牌Anadin等成分為乙醯胺酚（Paracetamol）的藥物，在攝氏25度以上就可能會變質，不但失去藥效，服用後還可能造成健康風險。

水壺

艾爾考克也提醒平常喜歡用塑膠瓶喝水的人，記得不要把含有雙酚A的塑膠水壺丟在車上，因為熱能會導致瓶身發生反應，將銻等有毒的化學物質溶進水中，可能對眼睛、皮膚造成傷害，甚至對肺部、心臟與胃有潛在影響。至於金屬、玻璃或不含雙酚A的塑膠瓶可以放在車上，但記得不要盛裝碳酸飲料，以免在高溫下爆炸。

墨鏡

墨鏡也是一樣必須帶下車的物品，因為高溫可能導致鏡片變形、破裂，塑膠鏡架也可能會歪掉無法平穩配戴。此前，英國諾丁罕郡5月27日也曾發生駕駛將墨鏡放在儀表板上，由於鏡面反射陽光，光線聚焦在前擋風玻璃上產生高溫而起火，整片玻璃燒出大洞，且儀表板、部分引擎室、車頂和方向盤也被燒融。

手機

最後一項物品則是眾所皆知的手機，艾爾考克說，炎夏時節，車內溫度可能會上升至室外溫度的2倍高，若忘記將手機拿出車外，對手機電池來說將是一場災難。