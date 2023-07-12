雙胞胎帥高婚後「判若四人」！　驚人變化驚呆網

▲雙胞胎結婚前都是青澀帥哥。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

有時結婚不只是愛情，更是體重的墳墓！最近中國大陸社群瘋傳一組雙胎胎兄弟的照片，只見兩人婚前還是旁人難辯的普通雙胞胎，沒想到婚後竟會「判若四人」，驚人的反差變化，引發網友熱烈討論。

據《搜狐新聞》報導，這對化名傑克和湯姆的雙胞胎兄弟，原本不只五官讓外人難辯身分，就連身高、體態和散發出的氣質都極為類似，沒想到，兩人分別在去年和最近結婚後，外貌和氣場都出現超大改變。

▲雙胞胎結婚後變禿頭大叔。

兩人雖在基因摧殘下都變成光頭，但不知是時間還是婚姻的雕琢，他們的身材都從纖細的青年，變成矮短肥的大叔，更讓人驚訝的是，兩人的氣質也有極大變化，其中一人雖維持過去青澀笑容，但整體感覺已和過去大不相同。

另一人身材更完全走鐘，小腹明顯又盤腿而坐的姿態宛如彌勒佛，表情也不復過去靦腆，變成睜眼張鼻、喜感十足的中年大叔。網友們除對雙胞胎「判若四人」改變感到驚奇外，也好奇他們是經歷什麼，才會變成現象的樣子。

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