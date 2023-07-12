瘋電影／犯罪都市3　拳拳到肉打壞蛋

文／賴賴

瘋言瘋語：

這種警察打壞蛋的電影，如果不是馬東錫，就不過癮，他的動作俐落拳拳到肉，力道十足且真材實料，每每看到他打壞人就心底有快感，尤其是他都不費話，就直接出手，太喜歡這樣的人設，這種鐵效果百試不爽，所以劇本就得花力氣把壞人寫得非常非常得壞，壞警察就是觀眾最討厭的壞蛋第一名。

最好的壞蛋設定就是官員，全世界都一樣，全世界的貪官都是觀眾想打的首選，再來就是權貴的無良富二代，而這一部惡棍佑是惡警，韓國的壞警察也真的是太多了，但像這次這麼像魔鬼來投胎的還能當上警察的，就真的是第一次，完整的惡棍，沒有一絲假裝，其實這種壞人還不算是最壞的，但壞人的下場才是觀眾最關心的。這種會穿發亮材質西裝的官員，大部分都是反派，但現實中也常可以看見，總之大快人心才是好的娛樂片，好看。



片 名：犯罪都市3

英文片名：The Roundup: No Way Out

類 型：動作、犯罪

上映日期：2023-06-02

片 長：01時45分

導 演： 李尚龍

演 員： 馬東石(Ma Dong-Seok) 、 李浚赫(Lee Jun Hyuk) 、 青木崇高 、 李凡秀 、 金珉才(Kim Min Jae) 、 高圭弼

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：車庫



劇情大綱

在解決越南綁架案件的7年後，「怪物刑警」馬錫道（馬東石 飾）與新隊員一同調查殺人案件。調查過程中，馬錫道發現此案與新興毒品有關，便決定擴大調查。另一方面，與新興毒品案有關的嫌犯朱承哲（李浚赫 飾）不斷擴大己身勢力，就連流通毒品的日本黑道成員（青木崇高 飾），也來到了韓國，讓本案規模愈來愈大……

▲日本黑道毒品被韓國警察劫了去賣中國。

▲男主的拳頭人人都怕。

▲馬東石就像韓國的巨石強森。

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