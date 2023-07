瘋電影／犯罪都市3　拳拳到肉打壞蛋

文/賴賴

瘋言瘋語:

這種警察打壞蛋的電影,如果不是馬東錫,就不過癮,他的動作俐落拳拳到肉,力道十足且真材實料,每每看到他打壞人就心底有快感,尤其是他都不費話,就直接出手,太喜歡這樣的人設,這種鐵效果百試不爽,所以劇本就得花力氣把壞人寫得非常非常得壞,壞警察就是觀眾最討厭的壞蛋第一名。

最好的壞蛋設定就是官員,全世界都一樣,全世界的貪官都是觀眾想打的首選,再來就是權貴的無良富二代,而這一部惡棍佑是惡警,韓國的壞警察也真的是太多了,但像這次這麼像魔鬼來投胎的還能當上警察的,就真的是第一次,完整的惡棍,沒有一絲假裝,其實這種壞人還不算是最壞的,但壞人的下場才是觀眾最關心的。這種會穿發亮材質西裝的官員,大部分都是反派,但現實中也常可以看見,總之大快人心才是好的娛樂片,好看。



片 名:犯罪都市3

英文片名:The Roundup: No Way Out

類 型:動作、犯罪

上映日期:2023-06-02

片 長:01時45分

導 演: 李尚龍

演 員: 馬東石(Ma Dong-Seok) 、 李浚赫(Lee Jun Hyuk) 、 青木崇高 、 李凡秀 、 金珉才(Kim Min Jae) 、 高圭弼

國 家:美國

語 言:英語

發行公司:車庫



劇情大綱

在解決越南綁架案件的7年後,「怪物刑警」馬錫道(馬東石 飾)與新隊員一同調查殺人案件。調查過程中,馬錫道發現此案與新興毒品有關,便決定擴大調查。另一方面,與新興毒品案有關的嫌犯朱承哲(李浚赫 飾)不斷擴大己身勢力,就連流通毒品的日本黑道成員(青木崇高 飾),也來到了韓國,讓本案規模愈來愈大……

▲日本黑道毒品被韓國警察劫了去賣中國。

▲男主的拳頭人人都怕。

▲馬東石就像韓國的巨石強森。

