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瘋電影／元素方城市　控制好溫度水火是可以相容的

文／賴賴

▲▼元素方城市。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

水愛上火，真是太棒的設定了，這個城市由四大元素組成，而水可以是上流社會，因為水納百川並且融入各種元素中，也不會令人不適，只有火到哪都得罪人，所以成為社會低端邊緣，超級強而有力的邏輯概念設定，從元素中就可以決定你可以在上流社會或庸庸碌碌的辛苦一輩子，只有讓自己不斷修煉心如止水，才能成為人上人，電影流暢好看，非常推薦。

不論是水或是火，我們沒有選擇出身的權利，但是我們可以選擇自己想要成為的樣子，甚至逆增上緣，就算是火也可以從小火開始訓練起，畢竟這世界上因為有火，人類才能往上飛，善用自己的缺陷，努力進化自己的優點，「已生惡法為除斷，未生惡法不令生，未生善法為生，已生善法為增長。」電影好看。


片　　名：元素方城市
英文片名：Elemental
類　　型：動畫、冒險、喜劇
口碑場日期：06-30 ~ 07-02
上映日期：2023-07-06
片　　長： 01時49分
導　　演： 彼得孫(Peter Sohn)
演　　員： 馬蒙杜亞提(Mamoudou Athie) 、 莉亞李維斯(Leah Lewis)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：迪士尼


劇情大綱

《元素方城市》設於一座聚集空氣、水、火、土四大基本元素「民眾」共存居住的城市，敘述一名脾氣火熱的「火女」與一位隨遇而安的「水男」雖已身為元素，卻反而仍得探索內心更加基本的「元素」：原本水火不容的他們的彼此共通之處。這部再度發揮皮克斯動畫工作室異想天開創意的作品，仍具備表現人類情感與連結的靈魂核心，也充滿不可或缺的爆笑與感人情節，即將再度擄獲影迷觀眾的心！

▲▼元素方城市。（圖／yahoo）

▲火這一家人像義大利家庭風格。

▲▼元素方城市。（圖／yahoo）

▲水這一家人則有華盛頓上流社會質感。

▲▼元素方城市。（圖／yahoo）

▲只有水升溫變成煙的特殊景象。

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